*01:32JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で短期の変動率は小幅低下。3カ月物以降はリスク警戒感の高まりで、オプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率

・1カ月物9.57％⇒9.55％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.62％⇒9.74％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.65％⇒9.71％（08年＝23.92％）

・1年物9.62％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.56％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.65％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.59％⇒＋0.54％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.40％⇒＋0.39％（08年10/27＝+10.71％）《KY》