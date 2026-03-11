*18:33JST 11日の中国本土市場概況：上海総合は続伸、上値重い展開

11日の中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数が前日比10.30ポイント（0.25％）高の4133.43ポイントで引けた。

アジア市場でボラティリティーの高い展開が続く中、投資家の様子見姿勢は強く、朝方は指数が前日終値を挟んで一進一退となった。もっとも、エネルギー価格の上昇を背景に関連セクターへの物色が広がったほか、金融株などディフェンシブ銘柄にも資金が流入。政策期待も相場の下支えとなり、大型国有企業株を中心に買いが入り、指数は引けにかけて小幅ながら上げ幅を保った。

上海総合指数の構成銘柄では、金融やエネルギー関連株には買いが集まった。銀行株では中国工商銀行（601398/SH）が1.14％高、中国建設銀行（601939/SH）が1.23％高など大手国有銀行は堅調。政策期待を背景に資金流入が続いた。また、エネルギー関連では中国中煤能源（601898/SH）が6.6％高、広匯能源（600256/SH）が5.1％高、中国神華能源（601088/SH）が3.6％高となった。

半面、ハイテク株は売られた。雲賽智聯（600602/SH）は2.7％安、環旭電子（601231/SH）は2.4％安、国睿科技（600562/SH）は1.7％安、広東生益科技（600183/SH）は1.4％安で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.33ポイント（0.50％）高の268.13ポイント、深センB株指数が10.40ポイント（0.85％）高の1238.62ポイントで終了した。《AK》