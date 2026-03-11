日経平均5万5000円の大台死守　積立投資が報われる「新時代」の幕開け

キーワード 日経平均株価, 5万5000円, 大引け, 株式市場, 資産形成, NISA, 日本経済, 積立投資

今回のニュースのポイント

・歴史的節目「5.5万円」の定着: 心理的・技術的な壁であった5万5000円を終値でクリア。市場がこの価格帯を「一時的な水準ではなく、現時点の実力に近い水準」として意識し始めたとみることもできます。

・「積立の成果」が可視化される喜び: コツコツとNISA等で積み立ててきた層にとって、資産残高の増加が「将来への希望」として明確に実感できるフェーズに入りました。

・経済の好循環への期待: この上昇は、企業の投資余力や賃上げの原資を厚くし、結果として消費の活性化につながる可能性があります。

水曜日の午後のけだるさを一掃する、歴史的な大引けとなりました。3月11日の東京株式市場で、日経平均株価は前日比776.98円高の5万5025.37円で取引を終えました。ついに、私たちが「未知の領域」と考えていた5万5000円という数字が、現実の終値として刻まれたのです。

この「5.5万円」という数字は、単なる記号ではありません。仕事の合間や移動中にスマホで株価をチェックする多くのビジネスパーソンにとって、それは「自分の資産が増えている」という手触り感のある現実です。数年前から新NISAなどで、指数に連動する運用を行う「インデックス投資」をコツコツと続けてきた人々にとって、今の市場の景色は、かつての忍耐が報われる一つの通過点といえるでしょう。

もちろん、急ピッチな上昇に対する警戒感もゼロではありません。しかし、本日、利益確定の売りをこなしながらも大台を維持して引けた事実は、投資家の底堅い自信を物語っています。企業の好業績と、それに基づく前向きな投資判断。このサイクルは、単なる数字の遊びではなく、私たちの日常を支える大きなエネルギーとなり得ます。

帰り道の電車内、スマートフォンの画面を指でスクロールして残高を確認する――。窓に映る自分の顔が疲れて見えたとしても、データが示す日本経済の現在地はかつてない場所にあります。今夜はチャートだけでなく、自分のこれまでの積立や仕事を少し振り返ってみるのも悪くないかもしれません。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

