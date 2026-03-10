*08:17JST 米国株式市場は反発、対イラン攻撃の早期終了や原油価格の安定を期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

MAR9

Ｏ 53700（ドル建て）

Ｈ 54915

Ｌ 51200

Ｃ 54660 大証比+2060（イブニング比+100）

Vol 19857



MAR9

Ｏ 53630（円建て）

Ｈ 54925

Ｌ 51180

Ｃ 54665 大証比+2065（イブニング比+105）

Vol 57628

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.81円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エ

レクトロン＜8031＞、リクルートHD＜6098＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.12 -0.63 2386 -12.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.49 0.01 5121 14

6

8035 (TOELY) 住友商事 36.46 0.06 5754 14

1

6758 (SONY.N) TDK 13.92 0.20 2197 9

7

9432 (NTTYY) KDDI 17.10 0.42 2699 1

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.97 -0.06 937 19.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.04 1.25 4898 18

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.88 0.21 3750 20

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.74 4864 15

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.41 0.30 6126 15

6

8001 (ITOCY) 丸紅 336.56 4.62 5311 16

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.11 0.05 6399 22

3

8031 (MITSY) 東京エレク 129.97 2.95 41021 210

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7101 40

1

4568 (DSNKY) 第一三共 18.30 0.46 2888 3

9

9433 (KDDIY) 関西電力 7.71 -0.09 2433 1

3

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.07 0.25 1031 -998.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 37.70 0.20 1983 3

3

7267 (HMC.N) スズキ 52.64 -0.14 2077 33.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.00 0.11 5681 2

1

6902 (DNZOY) ファナック 19.50 0.19 6155 21

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 30.51 0.60 9630 15

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.13 0.59 2861 2

3

8411 (MFG.N) オリックス 32.22 0.87 5085 16

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.15 -0.15 19174 12

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.06 0.20 5700 8

3

7741 (HOCPY) キヤノン 28.55 0.46 4505 4

5

6503 (MIELY) 三菱電機 68.31 -0.93 5390 15

5

6981 (MRAAY) 日東電工 20.70 0.22 3267 9

5

7751 (CAJPY) 任天堂 14.27 0.77 9008 40

2

6273 (SMCAY) SMC 21.15 -0.72 66754 228

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.73 -0.01 373 2.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 44.70 0.30 70541 404

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.15 0.21 2075 1

0

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.64 0.34 4992 7

4

6702 (FJTSY) 富士通 23.69 0.18 3739 5

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.30 17.70 20405 -13

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.78 0.02 3402 2

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.04 -1.14 1900 9

0

8002 (MARUY) 三井物産 762.91 30.86 6020 29

8

6723 (RNECY) ルネサス 7.92 0.04 2500 10

0

6954 (FANUY) 京セラ 16.60 0.15 2620 9

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.02 0.08 1501 3

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 31.16 0.34 4917 16

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.01 -1.23 6787 14

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.69 0.42 3058 90.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.64 0.09 2298 11

3

6857 (ATEYY) シスメックス 9.93 0.36 1567 11.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.14 0.26 2074 3

2

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.35 -0.05 1476 39.

5

（時価総額上位50位、1ドル157.81円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6762 (TTDKY) アドバンテスト 157.50 24855 1980 8.6

6

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1523 121 8.6

3

6146 (DSCSY) ディスコ 44.70 70541 4041 6.0

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7101 401 5.9

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.88 3750 209 5.9

0

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4734 -82 -1.7

0

1605 (IPXHY) 国際石油開発 24.59 3881 -220 -5.3

6

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.72 2481 -97 -3.7

6

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 16.56 2613 -70 -2.6

1



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47740.80 前日比：239.25

始値：47371.28 高値：47876.06 安値：46615.52

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22695.95 前日比：308.27

始値：22184.05 高値：22741.03 安値：22061.97

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6795.99 前日比：55.97

始値：6699.80 高値：6810.44 安値：6636.04

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.721％ 米10年国債 4.106％

米国株式市場は反発。ダウ平均は239.25ドル高の47740.80ドル、ナスダックは308.2

7ポイント高の22695.95で取引を終了した。

中東紛争の激化や原油高騰を受け、寄り付き後、大幅安。その後、主要7カ国（G7）

財務相が9日の緊急会合で、石油備蓄を共同放出する可能性を協議したとの報道やト

ランプ政権の抑制策検討との報道で原油価格が反落するに連れ、相場は下げ止まっ

た。終盤にかけ、トランプ大統領がインタビューで対イラン攻撃が想定以上に速や

かに進んでおり、間もなく戦争が終了する可能性に言及すると、原油価格が急落、

長期金利も低下し、相場は大幅上昇に転じ、終了。セクター別では半導体・同製造

装置が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。

ヘルスケアソフトウエアソリューション会社のヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は

肥満治療薬の販売を巡りデンマークの医薬品メーカー、ノボ・ノルディクス（NOV

O）と合意、新たなパートナーシップを発表する計画が明らかになり、上昇。会員制

倉庫型卸売・小売会社のコストコホールセール（COST）は原油高の恩恵を受けると

アナリストが投資判断を引き上げ、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は来週開

催される年次開発者会議への期待に買われた。イベント会社のライブ・ネーショ

ン・エンターテインメント（LYV）は独禁法違反訴訟で司法省と和解したため、上

昇。

石油会社のエクソンモービル（XOM）やシェブロン（CVX）は原油動向に連れ、下落

に転じた。航空会社のユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス（UAL）、ア

メリカン（AAL）、クルーズ船運営のカーニバル（CCL）、ノルウェージャン・クル

ーズライン・ホールディングス（NCLH）は、燃料コスト高や売り上げ減懸念が後退

し、それぞれ買い戻された。IT会社のオラクル（ORCL）はAI生成開発スタートアッ

プのオープンAIが同社とのデータセンター契約を拡大しない計画を示したため下

落。

情報技術ソリューションを提供するヒューレット・パッカード・エンタープライズ

（HPE）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回

り、通期見通しを引き上げ、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》