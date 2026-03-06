防衛関連株が示す「平和の対価」　地政学リスクを利益に変える市場の冷徹

【今回のニュースのポイント】

・防衛予算の構造的拡大:政府の防衛力抜本的強化により、関連企業への発注増が期待される中、市場はこれを「一過性ではない成長セクター」と再定義しています。

・「軍事と市場」の相関性:有事の際に株価が上がるという倫理的ジレンマを抱えつつ、投資家は地政学リスクを回避(ヘッジ)する手段として防衛株を選好しています。

・産業育成か財政圧迫か:防衛産業の強化は国内技術の底上げに寄与する一方で、増大する予算が他の公共サービスや財政を圧迫するトレードオフの関係にあります。

緊迫する国際情勢を背景に、株式市場では「防衛関連銘柄」への資金流入が際立っています。かつては有事の際に一時的に買われる、いわゆる「テーマ株」の域を出なかったこれらの銘柄が、今や長期的な成長期待を背負う主力セクターの一角として投資家の視線を集めています。

ここで多くの人が抱く違和感は、「戦争や紛争のリスクが高まることが、なぜ株式市場において『買い材料』として歓迎されるのか」という倫理的な矛盾です。 構造を解剖すると、そこにあるのは冷徹な「予算の再配分」です。日本政府が掲げる防衛力の抜本的強化により、数年間にわたり数兆円規模の国費が防衛装備品の研究開発や調達に投じられます。専門用語で言えば、これは「平和の配当」の終了と、国家による「強制的な需要創出」を意味します。

この経済構造において「得」をするのは、高度な技術力を持ち、国家プロジェクトを独占的に受注できる防衛関連の重工業メーカーです。開発難易度が高い装備品ほど参入障壁は高く、長期にわたる安定的な収益源となります。一方で「損」を被るのは、防衛予算の膨張によって予算を削られる他の行政分野、あるいは将来的な増税という形で負担を負う一般納税者です。

「安全保障は無料ではない」という現実が、株価という数字になって表れています。投資家が防衛株を買う行為は、単なる利益追求だけでなく、不安定な世界情勢に対する一つの「ヘッジ(回避策)」でもあるのです。防衛産業が単なる軍事の枠を超え、国家の基幹産業として再定義される中で、市場は常に「平和の対価」を冷徹に計算し続けています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・日経平均342円高、5.5万円回復。米株安を跳ね返す「逆行高」の不気味な底堅さ

・日経平均前場は5.5万円回復。米株安を跳ね返す「驚異の底堅さ」の背景

・政府の「景気緩やかに拡大」は本当か。GDPと生活実弾の埋まらぬ溝

