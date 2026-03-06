*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2助川電気、精工技研、santecなど

銘柄名<コード5日終値⇒前日比

武蔵精密工業＜7220＞ 2814 +24

急速なリバウンドにも一巡感で戻り鈍い。

ネクステージ＜3186＞ 3395 -100

中東への輸出減少懸念か。

ツルハHD＜3391＞ 2320 -120

リスク選好地合いでは買われにくく戻り鈍い。

コーエーテクモホールディングス＜3635＞ 1736 -57

本日はゲーム関連の一角がさえない動き。

東京衡機＜7719＞ 690 +100

対米投融資第2弾として原発など検討と伝わり。

クオンタムソリューションズ＜2338＞ 127 +30

暗号資産関連の一角が強い動きで。

JMACS＜5817＞ 1912 +263

スピード調整一巡感から押し目買い。

日本ギア工業＜6356＞ 1649 +300

原発関連の中小型株には短期資金流入。

MERF＜3168＞ 1785 +300

対米投資第2弾として銅関連にも関心で。

メタプラネット＜3350＞ 364 +48

ビットコイン価格が7万ドル台を回復で。

助川電気＜7711＞ 7340 +850

原発関連の一角として関心が向かう。

精工技研＜6834＞ 28340 +2770

光関連銘柄として人気化継続。

木村化工機＜6378＞ 1471 +158

原発関連の材料株の中核として物色。

サンコール＜5985＞ 1442 +137

光関連銘柄の一角として関心が続く。

santec＜6777＞ 23940 +2040

前日に急反落からの押し目買い優勢。

リンクバル＜6046＞ 205 +21

株主優待制品の内容を発表。

レナサイエンス＜4889＞ 1946 +146

ディスポーザブル極細内視鏡の多施設共同臨床試験が完了。

アーキテクツSJ＜6085＞ 1891 -500

前日ストップ安の売り地合いが継続。

アクセルM＜3624＞ 76 +4

新株予約権を取得・消却。

Welby＜4438＞ 402 -45

前日ストップ高の買い地合いが継続し買いが先行したが失速。

BUYSELL<7685> 5820 +380

中国・北米市場での販売事業拡大に向け中国の吉奢礼と基本合意。

ソフトフロン<2321> 358 +55

前日までの連騰の買い疲れ感あるが買い地合い継続。

AB&C<9251> 1270 +39

2月の既存店売上高が2.5％増。26年10月期で最高の伸び。

Arent<5254> 4455 +190

光通信が大量保有報告書を提出。

ユニネク<3566> 695 +22

2月の売上高20.7％増。1月の10.1％増から伸び率拡大。《HM》