*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2助川電気、精工技研、santecなど
銘柄名<コード5日終値⇒前日比
武蔵精密工業＜7220＞ 2814 +24
急速なリバウンドにも一巡感で戻り鈍い。
ネクステージ＜3186＞ 3395 -100
中東への輸出減少懸念か。
ツルハHD＜3391＞ 2320 -120
リスク選好地合いでは買われにくく戻り鈍い。
コーエーテクモホールディングス＜3635＞ 1736 -57
本日はゲーム関連の一角がさえない動き。
東京衡機＜7719＞ 690 +100
対米投融資第2弾として原発など検討と伝わり。
クオンタムソリューションズ＜2338＞ 127 +30
暗号資産関連の一角が強い動きで。
JMACS＜5817＞ 1912 +263
スピード調整一巡感から押し目買い。
日本ギア工業＜6356＞ 1649 +300
原発関連の中小型株には短期資金流入。
MERF＜3168＞ 1785 +300
対米投資第2弾として銅関連にも関心で。
メタプラネット＜3350＞ 364 +48
ビットコイン価格が7万ドル台を回復で。
助川電気＜7711＞ 7340 +850
原発関連の一角として関心が向かう。
精工技研＜6834＞ 28340 +2770
光関連銘柄として人気化継続。
木村化工機＜6378＞ 1471 +158
原発関連の材料株の中核として物色。
サンコール＜5985＞ 1442 +137
光関連銘柄の一角として関心が続く。
santec＜6777＞ 23940 +2040
前日に急反落からの押し目買い優勢。
リンクバル＜6046＞ 205 +21
株主優待制品の内容を発表。
レナサイエンス＜4889＞ 1946 +146
ディスポーザブル極細内視鏡の多施設共同臨床試験が完了。
アーキテクツSJ＜6085＞ 1891 -500
前日ストップ安の売り地合いが継続。
アクセルM＜3624＞ 76 +4
新株予約権を取得・消却。
Welby＜4438＞ 402 -45
前日ストップ高の買い地合いが継続し買いが先行したが失速。
BUYSELL<7685> 5820 +380
中国・北米市場での販売事業拡大に向け中国の吉奢礼と基本合意。
ソフトフロン<2321> 358 +55
前日までの連騰の買い疲れ感あるが買い地合い継続。
AB&C<9251> 1270 +39
2月の既存店売上高が2.5％増。26年10月期で最高の伸び。
Arent<5254> 4455 +190
光通信が大量保有報告書を提出。
ユニネク<3566> 695 +22
2月の売上高20.7％増。1月の10.1％増から伸び率拡大。《HM》
