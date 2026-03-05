米株高が映し出す「消去法」の選択　材料不在の中で強まる理由

【今回のニュースのポイント】

・米主要3指数の堅調:ダウ、S&P500、ナスダックが揃って上昇。日本の急反発を後押しする強い追い風となりました。

・「材料不在」の強さ:劇的な好材料が出たわけではなく、極端な利上げ懸念が後退したことによる「安堵感」が買いを誘っています。

・リスクオン回帰の構造:一時的なリスク回避姿勢を強めていたグローバルな投資資金が、再び株式市場へと還流する動きを見せています。

ニューヨーク市場において、ダウ・ジョーンズ工業株平均、S&P500、ナスダック総合指数の主要3指数が揃って上昇しました。これを受け、世界の金融市場は一時的な緊張状態から解放され、再びリスク資産へと資金が回帰する「リスクオン」の様相を呈しています。本日の東京市場における1,000円超の反発も、この米株高が強力なバックボーンとなりました。

ここで投資家たちが抱くモヤっとした感覚は、「株価を劇的に押し上げるほどの新材料は出ていないのに、なぜこれほど強いのか」という点にあります。 インフレ懸念や地政学リスクが完全に払拭されたわけではありません。それにもかかわらず株価が堅調なのは、債券金利の安定観測が強まったことで、相対的に「株式を持たざるリスク」が意識された結果です。つまり、積極的な成長を確信しているというよりは、他に魅力的な投資先が見当たらないという「消去法的な選択」が、現在の世界的な株高を支えています。

構造的に見れば、これは長期金利の低下(債券価格の上昇)が一服し、金利に敏感なIT・ハイテク株を中心に買い戻しが入った、いわゆる「ポジションの巻き戻し」のプロセスです。このメカニズムで恩恵を受けるのは、分散投資を基本とするグローバル株式ファンドや、割安に放置されていた銘柄を拾うバリュー投資家です。一方で、高金利環境の継続を見込んで債券に資金を固定していた層にとっては、株式への資金流出という形で相対的なパフォーマンスの低下を余儀なくされています。

現在の世界同時株高は、盤石な経済実態に基づいたものというより、市場が「最悪のシナリオ(止まらぬ金利上昇)」を回避したことに安堵している状態と言えます。この安心感は果たして本物なのか、あるいは代替案がないがゆえの消極的な合意なのか。その持続性は、次に訪れる米雇用統計などの重要指標という「現実」によって、再び厳しく問われることになります。安心は、確信ではなく消去法の上に成り立っている可能性に留意すべきです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

