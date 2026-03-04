*15:05JST NITTOKU---米国案件寄与で大幅増収増益、通期上方修正

NITTOKU＜6145＞は、装置メーカーであり、コイル製造用自動巻線機（ワインディングマシン）で世界トップシェアを有する。主力は「ワインディングシステム＆メカトロニクス事業」で、搬送システム上に巻線・ハンドリング（搬送）・組立・検査工程を搭載した生産ラインを一括構築する“ラインビルダー”としてのビジネスモデルを確立している。売上の約94％を同事業が占める。

同社の特徴は、100％受注生産のオーダーメイド型モデルにある。自社で大規模な量産設備を持たず、部品調達と組立を中心にラインを構築するため固定費負担が相対的に軽く、高付加価値案件に集中できる体制を有する。また、独自開発OSによる高機能多軸同期制御技術を強みとし、ユーザー固有のニーズに迅速に対応する「ブラックオーシャン戦術（ニッチ市場での優位確立戦略）」を推進している。これにより競合の参入障壁を高め、モーター関連にとどまらず、半導体関連装置や電池分野、産業機器分野へと事業領域を拡大している。

2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上304.6億円（前年同期比41.4％増）、営業利益41.7億円（同8.2倍）と大幅な増収増益で着地した。増収の主因は、中国・ベトナム・米国での売上拡大であり、特に米国における防犯関連装置や巻線組立ライン案件の伸長が寄与した。利益面では、収益性の高い案件構成へのシフトに加え、国内外におけるコスト削減や価格転嫁の進展が奏功し、営業利益率が大幅に改善した。単なる売上増ではなく、製品ミックス改善と原価低減の積み重ねによる構造的な収益改善が確認できる点は注目に値する。

受注面では、個別ベース受注高200.0億円（前年同期比13.0％増）、受注残高222.9億円（同7.8％減）と高水準を維持している。第3四半期単体では受注の波がみられたものの、第4四半期での回復を会社は見込む。欧州は景気減速の影響で弱含む一方、米国市場は堅調に推移している。加えて、中国では現地製造・現地販売体制を強化することで、「短納期・低価格」ニーズへの対応力を高めている。

2026年3月期通期予想は、売上410.0億円（前期比23.2％増）、営業利益46.0億円（同4.1倍）を見込む。前回予想の売上400.0億円、営業利益41.0億円から、それぞれ2.5％、15.0％上方修正された。EV（電気自動車）市場減速は逆風となるが、HV（ハイブリッド車）向けや産業機器、医療、情報通信、さらにペロブスカイト太陽電池向け装置など分野分散が進展している。米国防犯関連は今期がピークとなる見通しだが、事業ポートフォリオの多様化が進んでいることから、特定分野依存リスクは相対的に低下している。

競争優位性は、巻線技術とライン一括構築力の融合にある。国内シェア1位、世界トップレベルの巻線機実績に加え、工程全体を統合制御できる独自技術が差別化要因となる。また、装置単体ではなく生産ライン全体の最適化を提案するモデルは顧客の生産性向上に直結し、価格競争に陥りにくい。近年はロール・ツー・ロール（連続フィルム加工技術）やリールtoリール（巻取機）、レーザー技術分野にも展開し、周辺FA（工場自動化）領域へ裾野を広げている。

中期経営計画では、2028年3月期に売上500.0億円、営業利益55.0億円を目標とする。2026年予想比で売上約22％増、営業利益約20％増を目指す計画であり、ROE9.3％以上、ROIC7.6％以上を掲げるなど資本効率改善も明確化している。成長戦略は「コア技術進化」と「周辺分野拡大」の二軸で、M&Aや新工場建設を通じた生産体制強化も進める。

株主還元では、2026年3月期の年間配当を62円（前期比20円増）と予想しており、前回予想から2円の増額となる。現中計期間における連結配当性向は40%を目標としている。成長投資と株主還元のバランスを意識した姿勢がうかがえる。

総じて、同社は世界トップの巻線技術を基盤に、ラインビルダーとして高付加価値化を進める局面にある。足元の利益急拡大が一過性か構造的かが焦点となるが、受注残高と分野分散の進展を踏まえれば、収益基盤の質は着実に向上していると評価できる。中計達成に向けた成長持続性が今後の株価評価の鍵となろう。《KM》