*20:13JST ユニフォームネクスト---25年12月期は過去最高益、戦略的法人シフトと独自の拠点戦略で営業利益68.6%増

ユニフォームネクスト＜3566＞は2月4日、2025年12月期決算を発表した。売上高が前期比17.4%増の9,856百万円、営業利益が同68.6%増の754百万円、経常利益が同62.8%増の760百万円、当期純利益が同59.2%増の517百万円となり、過去最高益を達成した。

当期は「ユニフォームの常識を変え、日本の働くを変える」というビジョンのもと、ターゲットを個人需要から、より継続性・収益性の高い「法人需要」へと明確にシフトした。この決断の背景には、個人向け販売の拡大に伴う広告費の増大、それに伴うROAの低下という課題があったが、リピート率と受注単価の高い法人へリソースを集中させたことで、投資回収の兆しが想定より早く現れる結果となった。特にホールセール部門においては、EC経由の大口法人獲得体制が奏功し、部門売上高は前年比60.8%増の1,314百万円と急成長を遂げた。また、記録的な猛暑に対し、強固な財務余力とメーカーとの信頼関係を背景に「ファン付き作業服」の在庫を戦略的に確保したことで、繁忙期の成果を最大化し、機会損失の回避に成功した。

同社の強みは、繊維の街である福井県に拠点を置き、デザイン、IT、物流、そして高品質なカスタマーサポートを同一拠点に集約している点にある。この地方拠点ならではの低コスト構造と、教育水準の高いスタッフによる加工技術・接客力が、他社の追随を許さないリピーター獲得の源泉となっている。さらに、ミズノ社との共同開発によるクリニック向けスクラブなど、高機能かつコストパフォーマンスに優れた商品展開が、利益率の低下に悩む医療現場の需要を捉えている。利益面では、法人比率の上昇による1注文あたりの規模拡大が広告宣伝費率や物流費率の改善に繋がり、営業利益率は前期の5.3%から7.7%へと大きく向上した。

2026年12月期通期の業績予想については、売上高が前期比21.7%増の12,000百万円、営業利益が同19.3%増の900百万円、当期純利益が同15.9%増の600百万円と、さらなる高成長を見込んでいる。売上高100億円の大台突破を見据え、引き続き法人シフトを加速させるとともに、中期的には株式の流動性向上や配当性向の検討など、資本市場への対応も進めていく方針だ。なお、配当については前期実績から1.0円増配となる1株当たり6.0円を予定している。《AK》