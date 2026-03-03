「Web3は死なず」社会のOSへ　2026年、自治体DAOが変える地域の生死

今回のニュースのポイント

・実証から実装へ:価格変動の投機フェーズから、ブロックチェーンを権利証明や地域課題解決に活用する実用化の移行段階へ。

・自治体DAOの先行実験:宮崎県や北海道滝川市などの先行地域で、DAO(分散型自律組織)を通じたデジタル住民の参画と関係人口創出の実験が加速。

・政治的支援と法整備:政府のWeb3推進策が具体化し、国内スタートアップの事業環境整備やユーザー保護の指針が整い始めた。

メタバースは死んだという声が聞かれた時期もありましたが、2026年の現実は、より堅実な社会実装への歩みを進めています。ヘッドセットによる仮想空間での交流は、単なるエンターテインメントから、生活やビジネス、さらには地域行政を補完する「公共圏」の実験場へと進化しました。Web3の根幹であるブロックチェーン技術も、信頼を担保する見えない基盤として、着実に社会に浸透しつつあります。

この変化を、インターネット黎明期の電子メールに例えてみましょう。最初は物珍しい技術でしたが、今や誰もそれを最先端技術とは呼びません。2026年のWeb3も、NFTによる権利管理やDAOによるプロジェクト運営など、生活の裏側で当たり前に機能する社会のOSへと脱皮し始めています。特に日本では、地方自治体による先行事例が注目を集めています。北海道滝川市や宮崎県など一部の自治体では、メタバースプラットフォームの活用や、DAOを通じた「デジタル住民票」の発行といった実証実験が加速しています。

物理的な移住は難しくとも、メタバース上で地域活動に参加し、デジタル住民として意思決定に加わる。こうした関係人口の創出は、過疎に悩む地域の新しい活路として期待されています。ここで重要になるのは、技術的な新しさそのものではなく、それを使って誰と、どう繋がるかというコミュニティの質です。

政治には、こうした分散型社会の試みが既存の法律と衝突しないよう、迅速な解釈のアップデートが求められます。特にDAOのような新しい組織形態に対して、挑戦する人々をエンパワーメントするバックアップこそが、日本をデジタル先進国へと導く鍵となります。通常国会でのさらなる法案化を前に、国内スタートアップの事業環境やユーザー保護の指針は着実に整い始めました。

このWeb3の波は、決して遠い世界の出来事ではありません。例えば、応援したい地域のデジタル住民になり、スマホ一つで街づくりに関与したり、限定の特産品をNFTで受け取ったりする体験は、先行地域から着実に広がりつつあります。2026年、Web3は一部の専門家の関心事から、個人の選択肢を広げ、日常を少し豊かにする新しい暮らしの道具へと、着実にその姿を変えています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

