*07:10JST 24日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反発、ハイテクや消費者サービス関連が好調

■NY株式：米国株式市場は反発、ハイテクや消費者サービス関連が好調

米国株式市場は反発。ダウ平均は370.44ドル高の49174.50ドル、ナスダックは236.41ポイント高の22863.68で取引を終了した。

人工知能（AI）を巡る根強い懸念に寄り付き後、まちまち。その後、2月消費者信頼感指数の改善を好感した買いや半導体のアドバンスト・マイクロ・システムズ（AMD）、エヌビディア（NVDA）の買いがけん引し、相場は上昇した。さらに、一部消費関連企業の好決算を好感した買いに加え、AIによる代替が困難なHALO：Heavy Asset Low Obsolescence銘柄に投資資金が引き続き向かい続伸し終了。セクター別では自動車・自動車部品やテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はソーシャルメディアのフェイスブック（FB）運営のメタ・プラットフォームズ（META）が同社のプロセッサーを搭載したAIデータセンター機器を5年間で6ギガワット分購入すると発表し、上昇。メタ・プラットフォームズ（META）も小幅高。宅配ピザ会社のドミノ・ピザ（DPZ）は第4四半期の既存店売上が予想を上回り2026年の見通しを引き上げたほか、アナリストによる投資判断引き上げで、上昇。清涼飲料メーカーのキューリグ・ドクターペッパー（KDP）も第4四半期決算の希薄化後1株当たり利益が予想を上回り、上昇した。

銀行のJPモルガン（JPM）は最高経営責任者（CEO）のダイモン氏が金融危機前に類似しているとし、「愚かな」融資を実行していると同業を批判し、下落。百貨店のディラーズ（DDS）は冬の嵐が影響し第4四半期の既存店売上が予想を下回り、売られた。メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）は同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）に買収を巡る修正案を提示し、小幅安。同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は小幅上昇した。

クラウド・アプリケーションで、財務管理・給与などのソリューションを提供するワークディ（WDAY）は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。

（Horiko Capital Management LLC）



■NY為替：ドル強含み、FRB高官のタカ派発言＆米2月消費者信頼感指数は予想外に上昇

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円17銭まで上昇後、155円58銭まで反落し、155円90銭で引けた。米シカゴ連銀のグールズビー総裁が労働市場や成長が堅調で、インフレに焦点を当てるべきと、利下げに慎重な姿勢を示したためドル買いが優勢となった。その後も、2月消費者信頼感指数が予想外に前月から上昇したほか、他の高官の政策据え置きを支持するタカ派発言で、ドルは底堅く推移。高市首相が追加利上げに難色との報道を受けた円売りも続いた。

ユーロ・ドルは1.1766ドルへ下落後、1.1790ドルまで反発し、1.1772ドルで引けた。ユーロ・円は183円80銭へ強含んだのち、183円40銭まで反落。ポンド・ドルは1.3476ドルから、1.3537ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7751フランから0.7730フランまで下落した。

■NY原油：伸び悩み、利食い売りが入る

24日のNY原油先物4月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.68ドル（－1.03％）の65.63ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.55－67.15ドル。米国によるイラン攻撃に対する警戒感は消えていないが、利食い売りも入っており、67ドル台前半で上げ渋った。通常取引終了後の時間外取引では買いは一服し、主に65.80ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 50.41ドル -0.66ドル（-1.29％）

モルガン・スタンレー（MS） 168.79ドル +1.99ドル（+1.19％）

ゴールドマン・サックス（GS）902.27ドル +9.96ドル（+1.11％）

インテル（INTC） 46.12ドル +2.49ドル（+5.70％）

アップル（AAPL） 272.14ドル +5.96ドル（+2.23％）

アルファベット（GOOG） 310.92ドル -0.77ドル（-0.24％）

メタ（META） 639.30ドル +2.05ドル（+0.32％）

キャタピラー（CAT） 768.23ドル +11.76ドル（+1.55％）

アルコア（AA） 61.41ドル +1.60ドル（+2.67％）

ウォルマート（WMT） 126.75ドル +0.94ドル（+0.74％）《YY》