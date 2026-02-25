*05:00JST 2月24日のNY為替概況

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円17銭まで上昇後、155円58銭まで反落し、引けた。

米シカゴ連銀のグールズビー総裁が労働市場や成長が堅調で、インフレに焦点を当てるべきと、利下げに慎重な姿勢を示したためドル買いが優勢となった。さらに、2月消費者信頼感指数が予想を上回り底堅く推移。高市首相が利上げに難色との報道を受けた円売りも続いた。

ユーロ・ドルは1.1766ドルへ下落後、1.1790ドルまで反発し、引けた。

ユーロ・円は183円80銭へ強含んだのち、183円40銭まで反落。

ポンド・ドルは1.3476ドルから、1.3537ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.7751フランから0.7730フランまで下落した。



[経済指標]

・米・2月フィラデルフィア連銀非製造業活動：－17.3（予想―6.8、1月－4.2）

・米・ADP週次雇用4週平均変化（2/7）：1.275万人（前回1.15万人←1.025万人）

・米・12月FHFA住宅価格指数：前月比＋0.1％（予想：＋0.3％、11月：＋0.7％←＋0.6％）

・米・12月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋1.38％（予想：＋1.30％、11：＋1.42％←＋1.39％）

・米・2月消費者信頼感指数：91.2（予想：87.1、1月：89.0←84.5）

・米・2月リッチモンド連銀製造業指数：―10（予想―4、1月：－6）

・米・12月卸売在庫確定値：前月比＋0.2％ （予想：＋0.2％、速報：＋0.2％）

・米・12月卸売売上高：前月比＋1.0％（予想＋0.2％、11月＋1.4％←＋1.3％）

・米・2月ダラス連銀サービス業活動：－3.2（1月＋2.7）《KY》