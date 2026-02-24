ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、アドバンテストが1銘柄で約268円分押し上げ

2026年2月24日 13:04

*13:04JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、アドバンテストが1銘柄で約268円分押し上げ
24日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり134銘柄、値下がり88銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は反発。430.85円高の57256.55円（出来高概算13億3762万株）で前場の取引を終えている。

23日の米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は821.91ドル安の48804.06ドル、ナスダックは258.80ポイント安の22627.27で取引を終了した。トランプ政権の相互関税策を巡る最高裁判断を受け、大統領が新たな一律関税策を発表するなど関税策を巡る混乱を警戒し、寄り付き後、下落。プライベートクレジット市場への根強い懸念や人工知能（AI）を巡る不安を受けたソフトウエアの売り再開で、終日戻りなく下落した。終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では家庭・パーソナル用品、医薬品・バイオテクが上昇した一方、ソフトウエアサービスが下落した。

米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均は61.56円安の56764.14円と続落して取引を開始した。寄付き直後は売りが優勢となったものの、前週末までの米株上昇を背景とした押し目買いや半導体関連の支えもあり、次第に下げ幅を縮める展開となった。為替市場がやや円高方向に振れたことが輸出関連株の重荷となったが、投資家は需給バランスを見極めつつ前場の取引を進めた。日経平均は前場途中に持ち直し、幅広い銘柄での買い戻しが見られた。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、住友電気工業＜5802＞、東エレク＜8035＞、村田製作所＜6981＞、ファナック＜6954＞、ダイキン工業＜6367＞、京セラ＜6971＞、HOYA＜7741＞、信越化学工業＜4063＞、中外製薬＜4519＞、SMC＜6273＞、豊田通商＜8015＞、太陽誘電＜6976＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクグループ＜9984＞、トレンドマイクロ＜4704＞、ベイカレント＜6532＞、コナミグループ＜9766＞、ファーストリテイリング＜9983＞、富士通<6702>、野村総合研究所<4307>、リクルートホールディングス<6098>、良品計画<7453>、東京海上ホールディングス<8766>、エムスリー<2413>、ソニーグループ<6758>、住友ファーマ<4506>、IHI<7013>、メルカリ<4385>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、繊維製品など素材関連や構成比の高い精密機器が堅調に推移した一方、情報・通信業、銀行業、保険業など金融・情報セクターが軟調だった。特に非鉄金属は上昇率が目立ち、前場の相場を牽引した。その他セクターでも上昇が目立つ業種が散見され、業種間の明暗が分かれている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約268円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、住友電工＜5802＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約172円押し下げた。同2位はトレンド＜4704＞となり、ベイカレント＜6532＞、コナミG＜9766＞、ファーストリテ＜9983＞、富士通<6702>、NRI<4307>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　57256.55(+430.85)

値上がり銘柄数 134(寄与度+857.34)
値下がり銘柄数 88(寄与度-426.49)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 26480　 1005　268.74
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 24630　 1730　 57.83
＜4062＞　イビデン　　　　　　　9840　 683　 45.66
＜8035＞　東エレク　　　　　　 44260　 300　 30.08
＜5802＞　住友電気工業　　　　 10635　 887　 29.65
＜6981＞　村田製作所　　　　　　3999　 324　 25.99
＜6954＞　ファナック　　　　　　6566　 145　 24.23
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2731.5　 75　 20.06
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 20320　 590　 19.72
＜7741＞　HOYA　　　　　　 28715　 1170　 19.55
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5858　 108　 18.05
＜4519＞　中外製薬　　　　　　 10075　 145　 14.54
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6875　 140　 14.04
＜6273＞　SMC　　　　　　　 77000　 4120　 13.77
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　5010　 376　 12.57
<6920>　レーザーテック　　　 31520　 880　 11.77
<4021>　日産化学　　　　　　　6940　 343　 11.46
<5801>　古河電気工業　　　　 26405　 3070　 10.26
<4568>　第一三共　　　　　　　3020　 101.5　 10.18
<6762>　TDK　　　　　　　　2400　 20　 10.03


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4114　 -215 -172.48
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　4851　 -837　-27.98
＜6532＞　ベイカレント　　　　　3788　 -692　-23.13
＜9766＞　コナミG　　　　　　　18380　 -415　-13.87
＜9983＞　ファーストリテ　　　 66810　 -150　-12.03
<6702>　富士通　　　　　　　　3305　 -325　-10.86
<4307>　野村総合研究所　　　　3530　 -303　-10.13
<6098>　リクルートHD　　　　 6210　 -74　 -7.42
<8766>　東京海上HD　　　　　 6332　 -143　 -7.17
<2413>　エムスリー　　　　　1510.5　 -87.5　 -7.02
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3295　 -41　 -6.85
<7453>　良品計画　　　　　　　3524　 -96　 -6.42
<4506>　住友ファーマ　　　　2287.5　 -188　 -6.28
<4385>　メルカリ　　　　　　　3409　 -176　 -5.88
<7013>　IHI　　　　　　　　4146　 -238　 -5.57
<5101>　横浜ゴム　　　　　　　7652　 -330　 -5.52
<7269>　スズキ　　　　　　　2256.5　 -37.5　 -5.01
<6701>　日本電気　　　　　　　3637　 -279　 -4.66
<7733>　オリンパス　　　　　　1449　 -31　 -4.14
<6501>　日立製作所　　　　　　4815　 -115　 -3.84《CS》

