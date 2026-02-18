*16:48JST 豪ドル円今週の予想（2月16日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、豪ドル円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の豪ドル円について、『ドル円の影響で上値は重くなりそうだが、豪中銀の追加利上げ見通しで押し目買いが続くだろう』と述べています。

続けて、『オーストラリア準備銀行（豪中銀）のブロック総裁は12日、インフレが定着した場合には再び利上げを行うとの姿勢を示した。ただ、現時点では物価上昇率を抑制するために追加利上げが必要かどうかは不明で、政策当局者はデータを注視していくと述べた』と伝えています。

また、『オーストラリア準備銀行のハンター総裁補もこの日、国内労働市場は安定化し、やや逼迫した状態が依然として続いていると述べ、根強いインフレ圧力と整合的だと指摘した』と伝え、また、『ハウザー中銀副総裁も、インフレ率は高すぎるとし、中銀はインフレ抑制に必要なあらゆる手段を講じる決意だと述べた。また、信用の伸びの強さは金利が引き締め的でないことを示唆していると指摘した』と解説しています。

ています。

そして、『豪中銀は2日の会合で、政策金利を0.25％引き上げて3.85％とした。インフレが予想通り鈍化しなければ追加利上げを行う可能性も残した』と述べ、『 市場は5月の中銀会合で政策金利が4.10％に引き上げられる確率を約70％と予想している』と伝えています。

豪ドル円の今週のレンジについては、『106.50～110.50円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の2月16日付「豪ドル円今週の予想（2月16日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》