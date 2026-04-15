*08:02JST 米国株式市場は続伸、イラン再協議で戦闘終了期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（14日）

APR14

Ｏ 57710（ドル建て）

Ｈ 58890

Ｌ 57475

Ｃ 58850 大証比+820（イブニング比+5）

Vol 4848



APR14

Ｏ 57705（円建て）

Ｈ 58885

Ｌ 57465

Ｃ 58845 大証比+815（イブニング比+0）

Vol 18373

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（14日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.82円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、日

立製作所＜6501＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.41 -1.68 2130 -169.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.92 0.06 5495 10

7

8035 (TOELY) 住友商事 38.80 0.22 6162 9

3

6758 (SONY.N) TDK 14.66 0.05 2328 5

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.43 0.03 2609

2

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.05 -0.01 969 17.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.80 0.66 5050 9

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.94 1.52 4428 18

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.99 4895 19

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.43 0.22 6807 11

2

8001 (ITOCY) 丸紅 386.75 6.76 6142 12

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.68 0.03 6889 9

9

8031 (MITSY) 東京エレク 140.34 3.98 44578 87

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7147 11

7

4568 (DSNKY) 第一三共 17.44 0.04 2770 3

6

9433 (KDDIY) 関西電力 7.98 0.00 2535 -3.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.56 -0.18 997 -98

8

8766 (TKOMY) 三井不動産 34.20 1.20 1811 2

4

7267 (HMC.N) スズキ 47.09 0.92 1870 2

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.63 -0.12 5918 2

3

6902 (DNZOY) ファナック 19.95 0.17 6337 10

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.97 -0.13 8567 4

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.08 -0.27 2554

6

8411 (MFG.N) オリックス 31.68 0.64 5031 4

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.96 0.14 20583 9

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.85 0.03 5670 6

6

7741 (HOCPY) キヤノン 27.59 -0.03 4382 3

7

6503 (MIELY) 三菱電機 74.90 0.77 5948 8

9

6981 (MRAAY) 日東電工 20.52 0.05 3259 4

5

7751 (CAJPY) 任天堂 12.94 -0.18 8221 2

2

6273 (SMCAY) SMC 22.88 -0.09 72676 138

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.43 0.03 352 0.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 46.30 3.00 73534 190

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.46 -0.11 1979 10.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.98 -0.61 5239 4

6

6702 (FJTSY) 富士通 22.13 0.44 3515 3

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.70 17.10 20440 1

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.76 0.02 3418 1

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.44 0.23 1976 13

1

8002 (MARUY) 三井物産 781.08 -12.92 6203 6

7

6723 (RNECY) ルネサス 8.75 0.61 2779 46.

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.38 -0.07 2601 18.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.91 0.07 1502 18.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.86 0.69 4742 6

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.94 0.31 7137 10

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.83 -0.05 3122 1

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.48 0.23 2211 -

6

6857 (ATEYY) シスメックス 8.81 0.05 1399

2

4543 (TRUMY) テルモ 13.68 0.04 2173 17.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.37 -0.39 1488 -59.

5

（時価総額上位50位、1ドル158.82円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.44 1976 131 7.1

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.94 4428 186 4.3

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4895 190 4.0

4

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1541 58.5 3.9

5

6762 (TTDKY) アドバンテスト 174.80 27762 762 2.8

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.41 2130 -169.5 -7.3

7

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.37 1488 -59.5 -3.8

4

5020 (JXHLY) ENEOS 17.67 1403 -27 -1.8

9

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4765 -71 -1.4

7



「米国株式市場概況」（14日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48535.99 前日比：317.74

始値：48272.03 高値：48592.29 安値：48192.30

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23639.08 前日比：455.35

始値：23331.50 高値：23639.08 安値：23331.50

年初来高値：23857.45 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6967.38 前日比：81.14

始値：6910.20 高値：6969.42 安値：6905.17

年初来高値：6978.60 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.861％ 米10年国債 4.246％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は317.74ドル高の48535.99ドル、ナスダックは455.3

5ポイント高の23639.09で取引を終了した。

銀行の良好な四半期決算を好感し、寄り付き後、上昇。さらに、生産者物価指数（P

PI）が警戒されたほど加速せず、金利低下を好感し相場は続伸した。トランプ大統

領が2日以内にイランと再協議する可能性を示唆すると戦闘終了期待に原油価格の下

落が支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、自動車・自動

車部品、メディア・娯楽が上昇した一方、エネルギーが下落した。

銀行のシティグループ（C）は第1四半期決算で、収入が四半期ベースで10年ぶりの

高水準に達し、上昇。同業のJPモルガン・チェース（JPM）は第1四半期決算でトレ

ーディングが好調だったが、通期の純金利収入見通しを引下げたことが嫌気され、

下落。航空会社のユナイテッド（UAL）は、最高経営責任者（CEO）が政府高官に同

業アメリカン航空グループ（AAL）との潜在的な合併案を提示したとの報道や燃料コ

スト拡大懸念の後退で、上昇。アメリカン（AAL）も上昇した。発電設備メーカーの

ブルーム・エナジー（BE）はクラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）とデー

タセンター建設に向けたエネルギー供給契約を締結、提携拡大が好感され、上昇。

オラクル（ORCL）も買われた。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は衛星を通

じた通信サービス提供のグローバルスター（GSAT）の買収を発表し、上昇。グロー

バルスター（GSAT）も上昇した。中古車自動車販売のカーマックス（KMX）は第4四

半期決算で調整後の1株当たり利益、既存店売上が前年比で減少、さらに、自社株買

いプログラム停止を発表し下落した。

上院銀行委員長はウォーシュ次期FRB議長指名公聴会を来週21日に開催すると発表し

た。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》