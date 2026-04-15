*08:40JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比815円高の58845円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.82円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、日立製作所＜6501＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比815円高の58845円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は317.74ドル高の48535.99ドル、ナスダックは455.35ポイント高の23639.09で取引を終了した。銀行の良好な四半期決算を好感し、寄り付き後、上昇。さらに、生産者物価指数（PPI）が警戒されたほど加速せず、金利低下を好感し相場は続伸した。トランプ大統領が2日以内にイランと再協議する可能性を示唆すると戦闘終了期待に原油価格の下落が支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了した。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円60銭まで下落後、158円94銭まで反発し、158円84銭で引けた。米3月生産者物価指数（PPI）が予想を下回りイラン戦争を受けたインフレ懸念が後退。長期金利低下に伴いドル売りが優勢となった。さらに、トランプ大統領が2日以内にイランと再協議の可能性を示唆したため原油価格下落で、さらなるドル売り圧力となった。ユーロ・ドルは1.1811ドルまで上昇後、1.1787ドルまで反落し、1.1794ドルで引けた。

NY原油先物5月限は下落（NYMEX原油5月限終値：91.28 ↓7.80）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－7.80ドル（－7.87％）の91.28ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（14日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）6178 (JPPHY) 日本郵政 12.44 1976 131 7.109983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.94 4428 186 4.389984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4895 190 4.042801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1541 58.5 3.956762 (TTDKY) アドバンテスト 174.80 27762 762 2.82

「ADR下落率上位5銘柄」（14日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）7203 (TM.N) アイシン精機 13.41 2130 -169.5 -7.378591 (IX.N) 大和証券G本社 9.37 1488 -59.5 -3.845020 (JXHLY) ENEOS 17.67 1403 -27 -1.898802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4765 -71 -1.47

■そのたADR（14日）7203 (TM.N) アイシン精機 13.41 -1.68 2130 -169.58306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.92 0.06 5495 1078035 (TOELY) 住友商事 38.80 0.22 6162 936758 (SONY.N) TDK 14.66 0.05 2328 559432 (NTTYY) KDDI 16.43 0.03 2609 28058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.05 -0.01 969 17.56501 (HTHIY) 日立製作所 31.80 0.66 5050 939983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.94 1.52 4428 1869984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.99 4895 1904063 (SHECY) 信越化学工業 21.43 0.22 6807 1128001 (ITOCY) 丸紅 386.75 6.76 6142 1248316 (SMFG.N) みずほFG 8.68 0.03 6889 998031 (MITSY) 東京エレク 140.34 3.98 44578 8786098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7147 1174568 (DSNKY) 第一三共 17.44 0.04 2770 369433 (KDDIY) 関西電力 7.98 0.00 2535 -3.57974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.56 -0.18 997 -9888766 (TKOMY) 三井不動産 34.20 1.20 1811 247267 (HMC.N) スズキ 47.09 0.92 1870 212914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.63 -0.12 5918 236902 (DNZOY) ファナック 19.95 0.17 6337 1064519 (CHGCY) 中外製薬 26.97 -0.13 8567 474661 (OLCLY) オリエンランド 16.08 -0.27 2554 68411 (MFG.N) オリックス 31.68 0.64 5031 496367 (DKILY) ダイキン工業 12.96 0.14 20583 934502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.85 0.03 5670 667741 (HOCPY) キヤノン 27.59 -0.03 4382 376503 (MIELY) 三菱電機 74.90 0.77 5948 896981 (MRAAY) 日東電工 20.52 0.05 3259 457751 (CAJPY) 任天堂 12.94 -0.18 8221 226273 (SMCAY) SMC 22.88 -0.09 72676 13867182 (JPPTY) 日産自動車 4.43 0.03 352 0.26146 (DSCSY) ディスコ 46.30 3.00 73534 19043382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.46 -0.11 1979 10.58053 (SSUMY) 三菱商事 32.98 -0.61 5239 466702 (FJTSY) 富士通 22.13 0.44 3515 346201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.70 17.10 20440 155108 (BRDCY) ブリヂストン 10.76 0.02 3418 136178 (JPPHY) 日本郵政 12.44 0.23 1976 1318002 (MARUY) 三井物産 781.08 -12.92 6203 676723 (RNECY) ルネサス 8.75 0.61 2779 46.56954 (FANUY) 京セラ 16.38 -0.07 2601 18.58725 (MSADY) 第一生命HD 18.91 0.07 1502 18.58801 (MTSFY) 三菱地所 29.86 0.69 4742 606301 (KMTUY) 小松製作所 44.94 0.31 7137 1084901 (FUJIY) 富士フイルム 9.83 -0.05 3122 136594 (NJDCY) 日本電産 3.48 0.23 2211 -66857 (ATEYY) シスメックス 8.81 0.05 1399 24543 (TRUMY) テルモ 13.68 0.04 2173 17.58591 (IX.N) 大和証券G本社 9.37 -0.39 1488 -59.5 （時価総額上位50位、1ドル158.82円換算）《AN》