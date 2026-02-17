*16:45JST ドル円今週の予想（2月16日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、ドル円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週のドル円について、『戻り売り優勢で上値の重い展開が続きそうだ』と述べています。

続けて、『先週11日に発表された1月雇用統計は、予想を上回る内容となったものの、ドル円の戻り場面では売りが強まり、円高基調が反転するきっかけにはならなかった。市場は、今年の利下げがなくなるのではなく、先送りとなるだけで、年内の利下げの可能性を排除する事にはならないと解釈したようだ』と伝えています。

一方、『13日に発表された1月米消費者物価指数（CPI）は、前年同月比2.4％上昇し、伸び率は前月（2.7％上昇）から鈍化した。市場予想の2.5％上昇を下回り、2025年5月以来8カ月ぶりの低水準となった。これを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）が今後利下げに動きやすくなるとの見方が強まった』と述べています。

そして、『今週は18日に、第2次高市内閣が発足する見通しで、組閣や近く提示されるとみられる日銀審議委員の人事案が注目される。第二次高市政権の積極財政政策姿勢を見極めることになろう』と述べ、『市場の予想を上回る積極財政政策を取るとなれば、円売りが強まる可能性があるが、戻り場面では、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げへの思惑から売られる展開が予想される。ただ、衆院選後に約5円も円高が進んだこともあり、さらなる円高には進まない可能性もある』と見解を述べています。

また、『今週は、国内では昨年10～12月期の国内総生産（GDP）や1月の全国消費者物価指数（CPI）、米国では1月の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨、昨年10～12月期GDP、2月の製造業・サービス業購買担当者景況指数（PMI）などが公表されます』と伝えています。

ドル円の今週のレンジについては、『150.00円～156.00円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の2月16日付「ドル円今週の予想（2月16日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》