*14:39JST 船場---25年12月期は増収増益、期末配当の増配を発表

船場＜6540＞は13日、2025年12月期連結決算を発表した。売上高が前期比13.4%増の328.31億円、営業利益が同20.2%増の23.05億円、経常利益が同17.1%増の23.49億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同1.1%増の15.15億円となった。

国内では大型複合施設や百貨店の改装、戦略的営業活動により受注拡大に取り組むオフィス関連施設、余暇施設及びラグジュアリーな空間の飲食店及び物販店の新装、昨年から継続して推進していたインフラ施設の案件などにより、売上高は288.87億円（前期比113.7％）となった。

海外では、引き続き台湾の長期にわたる大型開発案件の進捗などもあり、売上高は39.44億円（前期比110.9％）となった。

2026年12月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比12.7%増の370.00億円、営業利益が同1.9%増の23.50億円、経常利益が同0.0%増の23.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同5.6%増の16.00億円としている。

また、同日、2025年12月期の期末配当金を前回予想から1.00円増配の76.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は76.00円（前期比6.00円増配）となる。《AK》