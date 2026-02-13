関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～テクニスコ、コロンビアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月13日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6537＞ WASHハウス 1731800 26518.68 334.63% 0.1562%
＜1435＞ robothom 16730600 310831.32 263.67% 0.1039%
＜3546＞ アレンザHD 1021200 128962.62 261.36% 0.2062%
＜2120＞ LIFULL 6627900 159735.68 244.21% 0.2078%
＜2986＞ LAHD 735200 845759.6 241.36% -0.0673%
＜2962＞ テクニスコ 2981700 702458.58 220.94% -0.1103%
＜2557＞ SMDAMトピ 201460 96589.372 217.75% -0.0086%
＜3918＞ PCIHD 243700 43935.66 208.77% -0.1663%
＜5592＞ くすり窓 255400 114877.48 198.65% 0.0412%
＜6134＞ FUJI 1905100 1743397.54 197.62% 0.1439%
＜7082＞ ジモティー 284400 45647.1 194.33% -0.0474%
＜146A＞ コロンビア 371200 278119.4 191.08% 0.1925%
＜4051＞ GMO－FG 181800 186888 188.97% 0.0421%
＜7347＞ マーキュリアHD 280400 39744.64 184.97% -0.09%
＜330A＞ TalentX 375900 49096.48 184.70% -0.1693%
＜3992＞ ニーズウェル 680200 62364.06 184.11% -0.0821%
＜5105＞ TOYOTIRE 3650100 3126028.02 178.22% -0.0729%
＜478A＞ フツパー 1277700 211213.82 177.29% -0.2583%
＜4377＞ ワンキャリア 548800 228067.92 176.84% -0.1069%
＜4933＞ Ine 525300 120744.92 174.72% -0.1034%
<3997> トレードワクス 2766600 327587.96 174.66% 0.1684%
<8050> セイコーG 447100 1082838 170.27% 0.1182%
<5034> unerry 147200 67364.06 166.09% -0.1486%
<6731> ピクセラ 5311700 60272.3 150.68% 0.0714%
<3647> アスリナ 11575400 576500.2 150.44% 0.1302%
<4418> JDSC 796300 185277.42 147.76% -0.1706%
<1384> ホクリヨウ 248200 187995.46 146.12% 0.0092%
<300A> MIC 146500 101672.5 145.72% -0.0679%
<2767> 円谷フィール 1478500 651027.18 144.33% -0.0981%
<4058> トヨクモ 276900 177762.06 139.04% -0.2024%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
