出来高変化率ランキング（13時台）～テクニスコ、コロンビアなどがランクイン

2026年2月13日 14:44

記事提供元：フィスコ

*14:44JST 出来高変化率ランキング（13時台）～テクニスコ、コロンビアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月13日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6537＞ WASHハウス　　 　1731800 　26518.68　 334.63% 0.1562%
＜1435＞ robothom　 　16730600 　310831.32　 263.67% 0.1039%
＜3546＞ アレンザHD　　　 　1021200 　128962.62　 261.36% 0.2062%
＜2120＞ LIFULL　　　 　6627900 　159735.68　 244.21% 0.2078%
＜2986＞ LAHD　　　　　 　735200 　845759.6　 241.36% -0.0673%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　2981700 　702458.58　 220.94% -0.1103%
＜2557＞ SMDAMトピ　　 　201460 　96589.372　 217.75% -0.0086%
＜3918＞ PCIHD　　　　 　243700 　43935.66　 208.77% -0.1663%
＜5592＞ くすり窓　　　　　 　255400 　114877.48　 198.65% 0.0412%
＜6134＞ FUJI　　　　　 　1905100 　1743397.54　 197.62% 0.1439%
＜7082＞ ジモティー　　　　 　284400 　45647.1　 194.33% -0.0474%
＜146A＞ コロンビア　　　　 　371200 　278119.4　 191.08% 0.1925%
＜4051＞ GMO－FG　　　 　181800 　186888　 188.97% 0.0421%
＜7347＞ マーキュリアHD　 　280400 　39744.64　 184.97% -0.09%
＜330A＞ TalentX　　 　375900 　49096.48　 184.70% -0.1693%
＜3992＞ ニーズウェル　　　 　680200 　62364.06　 184.11% -0.0821%
＜5105＞ TOYOTIRE　 　3650100 　3126028.02　 178.22% -0.0729%
＜478A＞ フツパー　　　　　 　1277700 　211213.82　 177.29% -0.2583%
＜4377＞ ワンキャリア　　　 　548800 　228067.92　 176.84% -0.1069%
＜4933＞ Ine　　　　　　 　525300 　120744.92　 174.72% -0.1034%
<3997> トレードワクス　　 　2766600 　327587.96　 174.66% 0.1684%
<8050> セイコーG　　　　 　447100 　1082838　 170.27% 0.1182%
<5034> unerry　　　 　147200 　67364.06　 166.09% -0.1486%
<6731> ピクセラ　　　　　 　5311700 　60272.3　 150.68% 0.0714%
<3647> アスリナ　　　　　 　11575400 　576500.2　 150.44% 0.1302%
<4418> JDSC　　　　　 　796300 　185277.42　 147.76% -0.1706%
<1384> ホクリヨウ　　　　 　248200 　187995.46　 146.12% 0.0092%
<300A> MIC　　　　　　 　146500 　101672.5　 145.72% -0.0679%
<2767> 円谷フィール　　　 　1478500 　651027.18　 144.33% -0.0981%
<4058> トヨクモ　　　　　 　276900 　177762.06　 139.04% -0.2024%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

