*18:30JST 【復配＋優待で期待大】RIZAPグループ、2026年3月末の株主優待内容を決定

パーソナルトレーニングジム「RIZAP」やコンビニジム「chocoZAP」等を運営する。2026年3月末の権利確定分における株主優待制度の詳細を決定した。今期はchocoZAP事業の利益成長により収益基盤が確立したことを背景に、圧倒的な還元利回りを維持しつつ、待望の「復配」を目指す方針を打ち出している。

毎年3月末日時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株式数に応じて「chocoZAP」の月額会費割引、グループ商品と交換可能な優待ポイント、ECサイトで使える「RIZAPグループデジタルギフト券」の3つを組み合わせて贈呈する。400株以上保有の場合、本人および招待枠1名の最大2名まで1年間会費が半額となるほか、10,000ポイントと5,000円分のデジタルギフト券（今期より「BRUNO」等が参画）が付与される。400株保有時の総合利回りは63.4％（2月2日終値ベース）という極めて高い水準を維持しており、株主の「資産と健康」の最大化を追求する姿勢が鮮明となっている。《AK》