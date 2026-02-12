ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英GDP速報値、米中古住宅販売件数など

2026年2月12日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英GDP速報値、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(1月)　2.3％　2.4％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超(日本銀行)
11:00　東京オフィス空室率(1月)　　2.22％


トヨタ自動車グループによる豊田自動織機の株式公開買い付け期間最終日


＜海外＞
16:00　英・鉱工業生産指数(12月)　　1.1％
16:00　英・商品貿易収支(12月)　　-237.11億ポンド
16:00　英・GDP速報値(10-12月)　　1.3％
19:30　印・消費者物価指数(1月)　　1.33％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(12月)　　-0.1％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.1万件
24:00　米・中古住宅販売件数(1月)　424万件　435万件


米・マイランFRB理事が討論会に参加

米・ダラス連銀総裁が開会と閉会の辞


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

