*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英GDP速報値、米中古住宅販売件数など

＜国内＞

08:50 国内企業物価指数(1月) 2.3％ 2.4％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超(日本銀行)

11:00 東京オフィス空室率(1月) 2.22％



トヨタ自動車グループによる豊田自動織機の株式公開買い付け期間最終日



＜海外＞

16:00 英・鉱工業生産指数(12月) 1.1％

16:00 英・商品貿易収支(12月) -237.11億ポンド

16:00 英・GDP速報値(10-12月) 1.3％

19:30 印・消費者物価指数(1月) 1.33％

21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(12月) -0.1％

22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.1万件

24:00 米・中古住宅販売件数(1月) 424万件 435万件



米・マイランFRB理事が討論会に参加

米・ダラス連銀総裁が開会と閉会の辞



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》