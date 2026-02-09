*08:39JST 2/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（54253.68、+435.64）

・NYダウは上昇（50115.67、+1206.95）

・ナスダック総合指数は上昇（23031.21、+490.62）

・SOX指数は上昇（8048.62、+433.99）

・シカゴ日経225先物は上昇（56445、+2035）

・為替相場は円安・ドル高（157.50-60）

・米原油先物相場は上昇（63.55、+0.26）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月毎月勤労統計-現金給与総額

・12月実質賃金総額

・12月国際収支(経常収支)

・1月貸出動向 銀行計

・1月銀行貸出動向(含信金前年比)

・1月景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)

・1月景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)

・1月米国NY連銀インフレ期待

・米国ウォラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演

・米国アトランタ連銀総裁が討論会に参加

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支(先週)

・1月中国資金調達総額(14日までに)

・1月中国マネーサプライ(14日までに)

・1月中国元建て新規貸出残高(14日までに)《YY》