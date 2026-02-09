関連記事
2/9の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（54253.68、+435.64）
・NYダウは上昇（50115.67、+1206.95）
・ナスダック総合指数は上昇（23031.21、+490.62）
・SOX指数は上昇（8048.62、+433.99）
・シカゴ日経225先物は上昇（56445、+2035）
・為替相場は円安・ドル高（157.50-60）
・米原油先物相場は上昇（63.55、+0.26）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月毎月勤労統計-現金給与総額
・12月実質賃金総額
・12月国際収支(経常収支)
・1月貸出動向 銀行計
・1月銀行貸出動向(含信金前年比)
・1月景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)
・1月景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)
・1月米国NY連銀インフレ期待
・米国ウォラー連邦準備制度理事会(FRB)理事が講演
・米国アトランタ連銀総裁が討論会に参加
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支(先週)
・1月中国資金調達総額(14日までに)
・1月中国マネーサプライ(14日までに)
・1月中国元建て新規貸出残高(14日までに)《YY》
