関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～CANBAS、ククレブなどがランクイン
*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～CANBAS、ククレブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月3日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4575＞ CANBAS 1000800 151605.44 216.14% 0.1783%
＜276A＞ ククレブ 1028500 792441.84 157.55% 0.0277%
＜4833＞ Defコンサル 13116300 319646.26 147.07% 0.0098%
＜7746＞ 岡本硝子 8326400 3837614.46 145.1% 0.0682%
＜241A＞ ROXX 278200 50195.56 130.58% 0.094%
＜9227＞ マイクロ波化 3525800 1144353.64 128.68% 0.198%
＜6433＞ ヒーハイスト 1045200 350314.46 124.83% 0.0308%
＜133A＞ GX超短米 259644 81271.272 124.2% 0.0028%
＜7236＞ ティラド 118000 342071 113.86% 0.0727%
＜7022＞ サノヤスHD 3806200 471682.08 103.33% 0.1182%
＜7272＞ ヤマハ発 18166000 7008323.36 102.85% -0.1094%
＜4422＞ VALUENEX 575300 81676.54 100.87% -0.0966%
＜9158＞ シーユーシー 348400 130151.64 77.34% 0.0887%
＜2491＞ Vコマース 1523600 362376.24 76.16% -0.1243%
＜2540＞ 養命酒 92300 191226.2 71.51% 0.0154%
＜8285＞ 三谷産 482400 137811.32 68.18% 0.047%
＜1329＞ iS225 1276816 3333826.83 60.48% 0.0276%
＜6619＞ WSCOPE 2375000 217620.44 57.1% 0.0949%
＜9268＞ オプティマス 445000 76951.04 55.98% 0%
＜3371＞ ソフトクリエHD 61300 79278.52 46.02% 0.0623%
<381A> iF米債35 84059 96062.35 43.97% 0.0018%
<7817> パラベッド 73200 175433.3 42% 0.0014%
<1330> 上場225 48879 1732107.602 33.3% 0.0273%
<6613> QDレーザ 3593700 1142005.44 31.59% 0.1489%
<201A> iSNIFT50 523090 73502.932 28.94% 0.0635%
<2017> iFJPX150 181280 152754.719 26.87% 0.0204%
<5304> SECカーボン 29600 56345.6 26.69% 0.0199%
<2046> インドブル 3138 68131.701 22.62% 0.0966%
<5344> MARUWA 152900 5528987 22.4% 0.0402%
<7779> サイバダイン 2810800 656393.06 22.35% 0.0698%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク