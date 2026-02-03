ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～CANBAS、ククレブなどがランクイン

2026年2月3日 10:35

出来高変化率ランキング（10時台）～CANBAS、ククレブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月3日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4575＞ CANBAS　　　 1000800 　151605.44　 216.14% 0.1783%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　1028500 　792441.84　 157.55% 0.0277%
＜4833＞ Defコンサル　　　13116300 　319646.26　 147.07% 0.0098%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　8326400 　3837614.46　 145.1% 0.0682%
＜241A＞ ROXX　　　　　　278200 　50195.56　 130.58% 0.094%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　3525800 　1144353.64　 128.68% 0.198%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　1045200 　350314.46　 124.83% 0.0308%
＜133A＞ GX超短米　　　　　259644 　81271.272　 124.2% 0.0028%
＜7236＞ ティラド　　　　　　118000 　342071　 113.86% 0.0727%
＜7022＞ サノヤスHD　　　　3806200 　471682.08　 103.33% 0.1182%
＜7272＞ ヤマハ発　　　　　　18166000 　7008323.36　 102.85% -0.1094%
＜4422＞ VALUENEX　　575300 　81676.54　 100.87% -0.0966%
＜9158＞ シーユーシー　　　　348400 　130151.64　 77.34% 0.0887%
＜2491＞ Vコマース　　　　　1523600 　362376.24　 76.16% -0.1243%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　　92300 　191226.2　 71.51% 0.0154%
＜8285＞ 三谷産　　　　　　　482400 　137811.32　 68.18% 0.047%
＜1329＞ iS225　　　　　1276816 　3333826.83　 60.48% 0.0276%
＜6619＞ WSCOPE　　　　2375000 　217620.44　 57.1% 0.0949%
＜9268＞ オプティマス　　　　445000 　76951.04　 55.98% 0%
＜3371＞ ソフトクリエHD　　61300 　79278.52　 46.02% 0.0623%
<381A> iF米債35　　　　84059 　96062.35　 43.97% 0.0018%
<7817> パラベッド　　　　　73200 　175433.3　 42% 0.0014%
<1330> 上場225　　　　　48879 　1732107.602　 33.3% 0.0273%
<6613> QDレーザ　　　　　3593700 　1142005.44　 31.59% 0.1489%
<201A> iSNIFT50　　523090 　73502.932　 28.94% 0.0635%
<2017> iFJPX150　　181280 　152754.719　 26.87% 0.0204%
<5304> SECカーボン　　　29600 　56345.6　 26.69% 0.0199%
<2046> インドブル　　　　　3138 　68131.701　 22.62% 0.0966%
<5344> MARUWA　　　　152900 　5528987　 22.4% 0.0402%
<7779> サイバダイン　　　　2810800 　656393.06　 22.35% 0.0698%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

