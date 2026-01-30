出来高変化率ランキング（13時台）～ソラスト、さくらなどがランクイン

関連記事
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月30日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7794＞ イーディーピ 4773600 84596.72 354.33% -0.1675%
＜4099＞ 四国化HD 1000500 384178.1 272.15% 0.1797%
＜8105＞ BitcoinJ 17445400 378113.24 260.64% 0.1173%
＜380A＞ GXチャイナテク 280159 66416.578 260.17% -0.0084%
＜276A＞ ククレブ 412500 147847.16 232.29% 0.1948%
＜6521＞ オキサイド 1520300 467440.64 216.24% 0.0598%
＜4229＞ 群栄化 110700 82757.6 208.56% 0.1599%
＜2510＞ NF国内債 341520 64632.641 177.15% 0.0007%
＜381A＞ iF米債35 20040 7338.104 175.39% 0.0046%
＜6952＞ カシオ 4131100 1216824.97 169.72% 0.1538%
＜6197＞ ソラスト 2910600 674885.12 153.97% 0.067%
＜2323＞ fonfun 489500 53814.22 153.35% 0.1443%
＜5027＞ AnyMind 408300 72329.58 142.28% 0.0677%
＜4814＞ ネクストウェア 5708200 329734.48 138.93% -0.0199%
＜3778＞ さくら 1778800 1613246.1 128.36% -0.0597%
＜3593＞ ホギメディ 167400 406649.2 123.07% 0%
＜6586＞ マキタ 2969700 4945661.02 120.96% 0.1505%
＜4307＞ NRI 6870400 10740797.48 116.09% -0.1704%
＜6858＞ 小野測 939900 213587.08 113.99% 0.088%
＜4043＞ トクヤマ 1686200 2413017.9 106.09% -0.0824%
<3541> 農総研 565900 136277.2 102.87% 0.0013%
<1488> iFJリート 558526 374063.01 99.30% 0.0014%
<6658> シライ電子 166100 53106.54 95.98% 0.004%
<4886> あすかHD 597200 522844.82 92.15% 0.0913%
<1671> WTI原油 547827 637434.116 90.96% 0.0086%
<6023> ダイハツイン 508800 500541.08 90.70% -0.0661%
<299A> クラシル 615700 268067.44 90.09% -0.0045%
<8285> 三谷産 314100 75869.38 88.67% -0.0016%
<2556> OneJリート 73910 61575.031 87.71% 0.0113%
<8011> 三陽商 86100 151509.8 87.23% 0.0465%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
