出来高変化率ランキング（13時台）～ソラスト、さくらなどがランクイン

2026年1月30日 14:04

*14:04JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ソラスト、さくらなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月30日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7794＞ イーディーピ　　　 　4773600 　84596.72　 354.33% -0.1675%
＜4099＞ 四国化HD　　　　 　1000500 　384178.1　 272.15% 0.1797%
＜8105＞ BitcoinJ　 　17445400 　378113.24　 260.64% 0.1173%
＜380A＞ GXチャイナテク　 　280159 　66416.578　 260.17% -0.0084%
＜276A＞ ククレブ　　　　　 　412500 　147847.16　 232.29% 0.1948%
＜6521＞ オキサイド　　　　 　1520300 　467440.64　 216.24% 0.0598%
＜4229＞ 群栄化　　　　　　 　110700 　82757.6　 208.56% 0.1599%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　341520 　64632.641　 177.15% 0.0007%
＜381A＞ iF米債35　　　 　20040 　7338.104　 175.39% 0.0046%
＜6952＞ カシオ　　　　　　 　4131100 　1216824.97　 169.72% 0.1538%
＜6197＞ ソラスト　　　　　 　2910600 　674885.12　 153.97% 0.067%
＜2323＞ fonfun　　　 　489500 　53814.22　 153.35% 0.1443%
＜5027＞ AnyMind　　 　408300 　72329.58　 142.28% 0.0677%
＜4814＞ ネクストウェア　　 　5708200 　329734.48　 138.93% -0.0199%
＜3778＞ さくら　　　　　　 　1778800 　1613246.1　 128.36% -0.0597%
＜3593＞ ホギメディ　　　　 　167400 　406649.2　 123.07% 0%
＜6586＞ マキタ　　　　　　 　2969700 　4945661.02　 120.96% 0.1505%
＜4307＞ NRI　　　　　　 　6870400 　10740797.48　 116.09% -0.1704%
＜6858＞ 小野測　　　　　　 　939900 　213587.08　 113.99% 0.088%
＜4043＞ トクヤマ　　　　　 　1686200 　2413017.9　 106.09% -0.0824%
<3541> 農総研　　　　　　 　565900 　136277.2　 102.87% 0.0013%
<1488> iFJリート　　　 　558526 　374063.01　 99.30% 0.0014%
<6658> シライ電子　　　　 　166100 　53106.54　 95.98% 0.004%
<4886> あすかHD　　　　 　597200 　522844.82　 92.15% 0.0913%
<1671> WTI原油　　　　 　547827 　637434.116　 90.96% 0.0086%
<6023> ダイハツイン　　　 　508800 　500541.08　 90.70% -0.0661%
<299A> クラシル　　　　　 　615700 　268067.44　 90.09% -0.0045%
<8285> 三谷産　　　　　　 　314100 　75869.38　 88.67% -0.0016%
<2556> OneJリート　　 　73910 　61575.031　 87.71% 0.0113%
<8011> 三陽商　　　　　　 　86100 　151509.8　 87.23% 0.0465%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

