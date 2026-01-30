*08:10JST 米国株式市場はまちまち、マイクロソフト急落が重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

JAN29

Ｏ 53900（ドル建て）

Ｈ 54205

Ｌ 52490

Ｃ 53405 大証比+95（イブニング比+105）

Vol 6269



JAN29

Ｏ 53810（円建て）

Ｈ 54120

Ｌ 52390

Ｃ 53310 大証比+0（イブニング比+10）

Vol 28727

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.03円換算）で、日立製作所＜6501＞、ソフト

バンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 227.07 8.18 3475 2

7

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.20 0.25 2785 8.

5

8035 (TOELY) 東京エレク 135.70 -4.87 41532 20

2

6758 (SONY.N) ソニー 22.29 0.01 3411 -2

1

9432 (NTTYY) NTT 25.10 -0.13 154 0.

7

8058 (MTSUY) 三菱商事 26.53 -0.17 4060

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 34.41 0.91 5266 18

9

9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.89 -0.09 57983 -7

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 14.25 0.95 4361 9

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.13 0.34 4937 2

9

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.82 0.02 981 -97

9

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.29 0.34 5430

9

8031 (MITSY) 三井物産 663.17 10.38 5074

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8417 25

5

4568 (DSNKY) 第一三共 19.30 0.32 2953 2

2

9433 (KDDIY) KDDI 16.91 -0.09 2588 -

2

7974 (NTDOY) 任天堂 16.28 -0.32 9965 3

4

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.12 0.73 5680 2

9

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.29 0.87 1545 12.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.16 0.20 5558 -

1

6902 (DNZOY) デンソー 13.81 0.16 2113 -

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.57 1.05 8744 43

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.72 -0.07 2712 -33.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.64 0.01 6611 -6

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.90 -0.09 18211 -9

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.17 0.48 5255 10

2

7741 (HOCPY) HOYA 166.48 1.13 25476 -

9

6503 (MIELY) 三菱電機 63.10 0.70 4828 1

6

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.19 -0.19 3119 -1

6

7751 (CAJPY) キヤノン 31.27 2.08 4785 23

3

6273 (SMCAY) SMC 19.62 -0.83 60049 -8

1

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.82 0.82 2727 5

5

6146 (DSCSY) ディスコ 43.60 -2.20 66721 -61

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.17 0.05 2168 -8.

5

8053 (SSUMY) 住友商事 41.20 0.29 6305 2

5

6702 (FJTSY) 富士通 29.06 2.83 4447 37

2

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.01 17.41 19742 -11

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.25 -0.05 3443 -1

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1645 -191.

5

8002 (MARUY) 丸紅 336.56 5.56 5150 2

1

6723 (RNECY) ルネサス 8.45 0.05 2586 -38.

5

6954 (FANUY) ファナック 19.97 0.19 6112 -

8

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.55 0.52 3910 1

9

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 0.30 1734 3.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.48 1.62 5889 7

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.92 -0.04 3036 -1

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.51 0.45 2149 -4

1

6857 (ATEYY) アドバンテスト 174.50 -15.50 26704 -15

6

4543 (TRUMY) テルモ 13.00 -0.08 1989 -

9

8591 (IX.N) オリックス 30.65 0.32 4690 4

7

（時価総額上位50位、1ドル153.03円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6702 (FJTSY) 富士通 29.06 4447 372 9.1

3

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.10 1461 78.5 5.6

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.57 8744 435 5.2

4

7751 (CAJPY) キヤノン 31.27 4785 233 5.1

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 34.41 5266 189 3.7

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1645 -191.5 -10.4

3

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2525 -185.5 -6.8

4

4307 (NRILY) 野村総研 35.52 5436 -249 -4.3

8

6752 (PCRHY) パナソニック 13.20 2020 -90.5 -4.2

9



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49071.56 前日比：55.96

始値：48938.27 高値：49292.81 安値：48597.22

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23685.12 前日比：-172.33

始値：23830.92 高値：23840.55 安値：23232.78

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6969.01 前日比：-9.02

始値：6977.74 高値：6992.84 安値：6870.80

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.855％ 米10年国債 4.232％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは17

2.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。

ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気され

たマイクロソフト（MSFT）の急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算

が素直に評価されたIBMやキャタピラー（CAT）が下値を支え、取引終了間際にプラ

スに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズ（M

ETA）が急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。セクター

別ではメディア・娯楽が上昇、ソフトウエア・サービスが下落した。

マイクロソフト（MSFT）は大幅安。第2四半期は売上高、1株利益ともに市場予想を

上回ったが、設備投資額が予想以上だったことに加え、クラウド事業の成長鈍化が

嫌気された。メタ（META）は大幅高。予想を上回る売上高見通しを示し、巨額設備

投資への懸念が後退、買い安心感が広がった。キャタピラー（CAT）は上昇。第４四

半期決算はAIデータセンターへの発電設備需要増加が寄与し、利益など市場予想を

上回った。IBM（IBM）はソフトウエア部門の高成長により売上高など予想を上回り

大幅高だった。

アップル（AAPL）が取引終了後に発表した第１四半期決算は売上高が前年同期比で1

6％プラスとなり、1株利益とともに市場予想を上回った。株価は時間外取引で上昇

している。



