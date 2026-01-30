関連記事
前日に動いた銘柄 part2 千代田化工建設、オキサイド、イーディーピーなど
銘柄名<コード29日終値⇒前日比
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1548 -105
伊藤園の決算内容などをマイナス視続く。
メタウォーター＜9551＞ 3330 -110
第3四半期決算発表も出尽くし感が先行。
Sansan＜4443＞ 1472 -69
内需グロース株には売り圧力強く。
ディスコ＜6146＞ 67340 -3140
主力の半導体関連には売りが優勢で。
エイチーム＜3662＞ 1140 -80
上半期末権利落ちの影響で。
日本航空電子工業＜6807＞ 2386 -90
10-12月期営業利益は下振れ着地。
フジクラ＜5803＞ 19470 -600
マイクロソフトの時間外株安なども影響か。
古河電気工業＜5801＞ 13825 -585
半導体・AI関連が29日は総じて軟調に。
SMC＜6273＞ 60130 -2950
キーエンスの空気圧機器参入など警戒視も。
ヒロセ電機＜6806＞ 16465 -665
航空電子の決算など電子部品の一角には売り材料視。
千代田化工建設＜6366＞ 1307 +281
大幅上方修正や優先株式償還期待の高まりで。
インスペック＜6656＞ 665 +100
半導体関連の一角として見直し買い向かう。
イメージワン＜2667＞ 309 +16
KAYTUS JAPANとAI領域で協業へ。
大黒屋＜6993＞ 171 +20
値頃感の強さと値動きの軽さで短期資金の値幅取り。
ケミプロ化成＜4960＞ 1040 -300
明らかに買われ過ぎの反動安。
ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 1319 -313
28日は人工ダイヤ関連物色が波及したが。
クロスフォー＜7810＞ 166 -46
28日に急騰し短期資金の利食い売り優勢。
住石HD＜1514＞ 711 -148
28日は人工ダイヤ関連として急騰していたが。
田岡化学工業＜4113＞ 1105 -175
業績下方修正を引き続き弱材料視。
マイポックス＜5381＞ 525 -81
28日は人工ダイヤ関連として物色も。
JMACS<5817> 1180 -129
ペロブスカイト太陽電池関連として関心続いたが。
オンコリス<4588> 1710 +145
腫瘍溶解ウイルスOBP-301の先駆け総合評価相談が終了。
オキサイド<6521> 2221 +400
26年2月期売上高・営業利益・経常利益予想を上方修正。
中村超硬<6166> 604 -78
28日ストップ高の反動安。
マクアケ<4479> 1127 +8
第1四半期営業利益が前年同期比3.3倍となり28日ストップ高。
29日も買い優勢。
ベースフード<2936> 371 -23
27日高値でひとまず達成感。
ステラファーマ<4888> 333 +41
大阪医科薬科大学及び住友重<6302>とBNCTの治験に関する契約。
モイ<5031> 291 -45
28日に25日線割り込み手仕舞い売り誘う。
イーディーピー<7794> 758 +100
引き続き「対米投融資、人工ダイヤモンドが有力候補」との報道が手掛かり。
窪田製薬HD<4596> 95 -4
28日大幅高の反動安。
コラボス<3908> 400 +25
引き続き株主優待制度導入が手掛かり。《CS》
