*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 千代田化工建設、オキサイド、イーディーピーなど

銘柄名<コード29日終値⇒前日比

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1548 -105

伊藤園の決算内容などをマイナス視続く。

メタウォーター＜9551＞ 3330 -110

第3四半期決算発表も出尽くし感が先行。

Sansan＜4443＞ 1472 -69

内需グロース株には売り圧力強く。

ディスコ＜6146＞ 67340 -3140

主力の半導体関連には売りが優勢で。

エイチーム＜3662＞ 1140 -80

上半期末権利落ちの影響で。

日本航空電子工業＜6807＞ 2386 -90

10-12月期営業利益は下振れ着地。

フジクラ＜5803＞ 19470 -600

マイクロソフトの時間外株安なども影響か。

古河電気工業＜5801＞ 13825 -585

半導体・AI関連が29日は総じて軟調に。

SMC＜6273＞ 60130 -2950

キーエンスの空気圧機器参入など警戒視も。

ヒロセ電機＜6806＞ 16465 -665

航空電子の決算など電子部品の一角には売り材料視。

千代田化工建設＜6366＞ 1307 +281

大幅上方修正や優先株式償還期待の高まりで。

インスペック＜6656＞ 665 +100

半導体関連の一角として見直し買い向かう。

イメージワン＜2667＞ 309 +16

KAYTUS JAPANとAI領域で協業へ。

大黒屋＜6993＞ 171 +20

値頃感の強さと値動きの軽さで短期資金の値幅取り。

ケミプロ化成＜4960＞ 1040 -300

明らかに買われ過ぎの反動安。

ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 1319 -313

28日は人工ダイヤ関連物色が波及したが。

クロスフォー＜7810＞ 166 -46

28日に急騰し短期資金の利食い売り優勢。

住石HD＜1514＞ 711 -148

28日は人工ダイヤ関連として急騰していたが。

田岡化学工業＜4113＞ 1105 -175

業績下方修正を引き続き弱材料視。

マイポックス＜5381＞ 525 -81

28日は人工ダイヤ関連として物色も。

JMACS<5817> 1180 -129

ペロブスカイト太陽電池関連として関心続いたが。

オンコリス<4588> 1710 +145

腫瘍溶解ウイルスOBP-301の先駆け総合評価相談が終了。

オキサイド<6521> 2221 +400

26年2月期売上高・営業利益・経常利益予想を上方修正。

中村超硬<6166> 604 -78

28日ストップ高の反動安。

マクアケ<4479> 1127 +8

第1四半期営業利益が前年同期比3.3倍となり28日ストップ高。

29日も買い優勢。

ベースフード<2936> 371 -23

27日高値でひとまず達成感。

ステラファーマ<4888> 333 +41

大阪医科薬科大学及び住友重<6302>とBNCTの治験に関する契約。

モイ<5031> 291 -45

28日に25日線割り込み手仕舞い売り誘う。

イーディーピー<7794> 758 +100

引き続き「対米投融資、人工ダイヤモンドが有力候補」との報道が手掛かり。

窪田製薬HD<4596> 95 -4

28日大幅高の反動安。

コラボス<3908> 400 +25

引き続き株主優待制度導入が手掛かり。《CS》