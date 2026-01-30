*07:06JST NY株式：NYダウ55.96ドル高、マイクロソフト急落が重し

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは172.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。

ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフト（MSFT）の急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラー（CAT）が下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズ（META）が急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。セクター別ではメディア・娯楽が上昇、ソフトウエア・サービスが下落した。

マイクロソフト（MSFT）は大幅安。第2四半期は売上高、1株利益ともに市場予想を上回ったが、設備投資額が予想以上だったことに加え、クラウド事業の成長鈍化が嫌気された。メタ（META）は大幅高。予想を上回る売上高見通しを示し、巨額設備投資への懸念が後退、買い安心感が広がった。キャタピラー（CAT）は上昇。第４四半期決算はAIデータセンターへの発電設備需要増加が寄与し、利益など市場予想を上回った。IBM（IBM）はソフトウエア部門の高成長により売上高など予想を上回り大幅高だった。

アップル（AAPL）が取引終了後に発表した第１四半期決算は売上高が前年同期比で16％プラスとなり、1株利益とともに市場予想を上回った。株価は時間外取引で上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》