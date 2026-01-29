

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49015.60;+12.19Nasdaq;23857.44;+40.34CME225;53685;-15(大証比)

[NY市場データ]

28日のNY市場は小幅高。ダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.35ポイント高の23857.45で取引を終了した。ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表されたFOMC（連邦公開市場委員会）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強まり、方向感に欠ける展開だった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、医薬品・バイオテクノロジーが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比15円安の53685円。ADR市場では、対東証比較（1ドル153.42円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、日本郵政＜6178＞などが下落し、全般売り優勢《YY》