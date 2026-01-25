例年以上の乾燥に注意!　「守るだけじゃない」進化した多機能UVケアとは?

日本気象協会の予想では、2026年の1月は強い冬型の気圧配置になる時期があり、日本海側を中心に雪が多くなるおそれがあり、西日本を中心に北西の季節風が強い傾向があるという。また、2月と3月は、風は穏やかになると予想されているものの、例年よりも乾燥した状態が長く続く見込みだ。気象協会では空気の乾燥による火災への注意を呼び掛けているが、もう一つ注意を促したいのが「肌の乾燥」だ。

冬～春先は夏に比べて紫外線への意識が薄れがちになってしまうが、シワやたるみの原因となるUV-A波は一年中降り注いでいる。しかも、この時季は乾燥が厳しく、日差しにも油断しがちだ。暖房の効いた室内で過ごす時間が増えると、肌は知らず知らずのうちにダメージを受け続けてしまう。室内では暖房、外では乾いた風を受けて、肌のダメージは加速する。肌のキメが乱れ、バリア機能を低下させてしまうのだ。しかも、乾燥でキメが整わなくなると、光の反射が乱れ、シミやくすみの、毛穴もより目立ちやすくなるという悪循環に陥ってしまう。とくに年齢を重ねた大人の肌は、紫外線をブロックするだけでなく、日中も積極的に肌を育むスキンケア効果や美肌効果のあるものを選びたい。

現代のスキンケアは昨今の日やけ止め市場でも、紫外線から肌を守るだけでなく、日焼け止めにエイジングケア効果や肌色補正効果を求める声が高まっている。

資生堂エリクシール「デーケアレボリューション」や、花王ソフィーナiPの「UVレジスト」なども、乾燥から肌を守ることはもちろん、日中をスキンケアタイムに変えるというコンセプトのもと、美容液効果や肌色補正効果を意識した、肌の透明感を高めるUV美容液としての機能を強化している。

さらに一歩踏み込んだUVスキンケア製品として期待したいのが、2026年3月1日に山田養蜂場から発売される「RJ エクセレント 薬用リンクルクリア美肌色 UV」だ。山田養蜂場の「RJ エクセレント」といえば、ローヤルゼリーの美肌効果を最大限に活かした独自開発の保湿成分「デセン酸リッチローヤルゼリーエキス」。近年注目されている「みつばちの恵み」が肌の土台力を高め、イキイキとした若々しい印象へ導いてくれる。新製品「RJ エクセレント 薬用リンクルクリア美肌色 UV」は、“第4のRJエクセレント”として、大人の肌悩みに寄り添う、新発想のエイジングケア一体型UVなのだ。

最大の特長は、有効成分「ナイアシンアミド」を配合し、UVカット(SPF36/PA+++)をしながら「シワ改善」と「美白」を同時に叶える点にある。保湿成分デセン酸リッチローヤルゼリーエキスが肌を潤いで満たし、健やかな角質層の育成をサポート。さらに、有効成分ナイアシンアミドが真皮のコラーゲン産生を促進してシワを改善し、メラニンの生成を抑えてシミを防ぐ。この双方向のケアで、エイジングケアも大いに期待できる。

しかも、日やけ止め、美肌土台力ケア、シワ改善・美白、化粧下地、美肌色補正、ツヤ肌仕上げまで、1本で6つの機能を実現。スキンケアの仕上げにひと塗りするだけで、紫外線対策と自然なツヤのある美肌が完成する。石けんで落とせるのも、使いやすいポイントになるだろう。

日差しを遮りながら、同時に肌を美しく育む。例年よりも乾燥が厳しくなりそうな今年の冬～春だからこそ、守るだけのUVケアから卒業し、さらに美しい肌を手に入れていただきたい。(編集担当:今井慎太郎)

