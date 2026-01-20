*16:08JST ベルシステム24ホールディングス---不動産DX支援の「マンション管理BPOサービス」提供開始

ベルシステム24ホールディングス＜6183＞は19日、子会社ベルシステム24が、マンション管理業務に特化したBPOセンターを池袋および札幌拠点内に構築し、「マンション管理BPOサービス」の提供を開始したと発表した。

従来の電話対応や書類作成などの日常管理サポートに加え、顧客獲得マーケティング、組合委託契約、生活支援サービス、資産価値向上施策などの支援を新たに提供し、マンションの長期的なライフサイクルを支援する体制を整えた。

業務は約100席の専門エリアに集約され、ノウハウ蓄積による効率化と品質向上を図るほか、共有会や研修、人材融通で柔軟な業務設計にも対応。AI-OCRやBIツール、生成AIなども活用し、DX支援を強化する。

管理業務主任者などの有資格者を含む専門チームが、業務の最適化を担い、20年以上にわたる業務支援実績を活かし、管理会社の負担軽減と居住者満足度の向上を図る。《NH》