出来高変化率ランキング（9時台）～協和コンサル、ワンプラなどがランクイン

2026年1月19日 09:55

協和コンサル＜9647＞がランクイン（9時32分時点）。一時大幅高。前週末取引終了後に、25年11月期決算を発表している。営業利益は9.17億円（前期比20.3％増）。従来予想は8.20億円（同7.5％増）だった。建設コンサルタント事業の受注高が期初計画を上回った。26年11月期営業利益は10.30億円（前期比12.3％増）予想。引き続き安定した受注環境を見込んでいる。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月19日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 3110 　968.492　 292.36% -0.0035%
＜4594＞ ブライトパス　　　　7351000 　53501.02　 233.23% 0.0677%
＜2016＞ iF米710H　　　281660 　123117.031　 142.2% -0.0037%
＜6908＞ イリソ電子　　　　　285200 　283571.9　 126.8% 0.0479%
＜1429＞ 日本アクア　　　　　214900 　55151.46　 125.01% 0.0214%
＜6182＞ メタリアル　　　　　703600 　125497.3　 118.69% 0.1206%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　261770 　27326.368　 109.29% -0.0069%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　　72000 　103865.3　 96.76% 0.0968%
＜4392＞ FIG　　　　　　　986400 　128295.02　 91.4% 0.0872%
＜381A＞ iF米債35　　　　1271 　32279.201　 74.89% 0%
＜9647＞ 協和コンサ　　　　　10300 　46677.4　 69.82% 0.0134%
＜6580＞ ライトアップ　　　　46300 　71057.04　 62.38% 0.0847%
＜4886＞ あすかHD　　　　　94000 　140872.36　 28.8% 0.0342%
＜8194＞ ライフコーポ　　　　327900 　571662.64　 28.6% 0.0877%
＜7280＞ ミツバ　　　　　　　706900 　646301.92　 17.18% 0.0675%
＜297A＞ アルピコHD　　　　89200 　16526.14　 15.85% 0.0169%
＜446A＞ ノースサンド　　　　744600 　860260.42　 14.4% -0.0519%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　42220 　28295.594　 12.75% -0.0133%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　1577 　19489.714　 7.65% 0.0156%
＜3686＞ DLE　　　　　　　180600 　23024.6　 7.45% -0.0076%
<198A> ポストプライ　　　　4228400 　879558.3　 7.17% 0.1259%
<4192> スパイダーP　　　　91900 　26879.6　 3.82% -0.0153%
<2557> SMDAMトピ　　　3740 　13173.604　 1.53% -0.0094%
<4199> ワンプラ　　　　　　102300 　233513.98　 0% 0.1432%
<8167> リテールPT　　　　127900 　154696.86　 -1.52% 0.0279%
<8698> マネックスG　　　　1751900 　1430730.72　 -2.15% -0.0649%
<4431> スマレジ　　　　　　47800 　192975.8　 -3.35% 0.0328%
<224A> GXウラニウム　　　91060 　170759.999　 -4.11% 0.0105%
<1457> iFTPXベア　　　5818 　11561.326　 -4.31% 0.0082%
<1689> ガスETF　　　　　145000 　144258.074　 -4.49% 0.0652%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

