*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～協和コンサル、ワンプラなどがランクイン

協和コンサル＜9647＞がランクイン（9時32分時点）。一時大幅高。前週末取引終了後に、25年11月期決算を発表している。営業利益は9.17億円（前期比20.3％増）。従来予想は8.20億円（同7.5％増）だった。建設コンサルタント事業の受注高が期初計画を上回った。26年11月期営業利益は10.30億円（前期比12.3％増）予想。引き続き安定した受注環境を見込んでいる。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月19日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H 3110 968.492 292.36% -0.0035%

＜4594＞ ブライトパス 7351000 53501.02 233.23% 0.0677%

＜2016＞ iF米710H 281660 123117.031 142.2% -0.0037%

＜6908＞ イリソ電子 285200 283571.9 126.8% 0.0479%

＜1429＞ 日本アクア 214900 55151.46 125.01% 0.0214%

＜6182＞ メタリアル 703600 125497.3 118.69% 0.1206%

＜2013＞ 米高配当 261770 27326.368 109.29% -0.0069%

＜4011＞ ヘッドウォータ 72000 103865.3 96.76% 0.0968%

＜4392＞ FIG 986400 128295.02 91.4% 0.0872%

＜381A＞ iF米債35 1271 32279.201 74.89% 0%

＜9647＞ 協和コンサ 10300 46677.4 69.82% 0.0134%

＜6580＞ ライトアップ 46300 71057.04 62.38% 0.0847%

＜4886＞ あすかHD 94000 140872.36 28.8% 0.0342%

＜8194＞ ライフコーポ 327900 571662.64 28.6% 0.0877%

＜7280＞ ミツバ 706900 646301.92 17.18% 0.0675%

＜297A＞ アルピコHD 89200 16526.14 15.85% 0.0169%

＜446A＞ ノースサンド 744600 860260.42 14.4% -0.0519%

＜453A＞ iS米カバコ 42220 28295.594 12.75% -0.0133%

＜2842＞ iFナ100ベ 1577 19489.714 7.65% 0.0156%

＜3686＞ DLE 180600 23024.6 7.45% -0.0076%

<198A> ポストプライ 4228400 879558.3 7.17% 0.1259%

<4192> スパイダーP 91900 26879.6 3.82% -0.0153%

<2557> SMDAMトピ 3740 13173.604 1.53% -0.0094%

<4199> ワンプラ 102300 233513.98 0% 0.1432%

<8167> リテールPT 127900 154696.86 -1.52% 0.0279%

<8698> マネックスG 1751900 1430730.72 -2.15% -0.0649%

<4431> スマレジ 47800 192975.8 -3.35% 0.0328%

<224A> GXウラニウム 91060 170759.999 -4.11% 0.0105%

<1457> iFTPXベア 5818 11561.326 -4.31% 0.0082%

<1689> ガスETF 145000 144258.074 -4.49% 0.0652%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》