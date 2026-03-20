*08:58JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比165円安の52825円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.91円換算）で、信越化学工業＜4063＞、ファナック＜6902＞、任天堂＜7751＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比165円安の52825円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は203.72ドル安の46021.43ドル、ナスダックは61.73ポイント安の22090.69で取引を終了した。イランによるカタール石油施設報復攻撃を背景とした原油価格の高騰が嫌気され、寄り付き後、下落。原油高によるインフレ上昇が警戒され相場は終日軟調に推移した。終盤にかけて、イスラエル首相が会見でイランがもはやウラン濃縮が不可能で、攻撃が考えられいるよりも速やかに終了する可能性を示唆すると、原油価格が反落するに連れ下げ幅を縮小し終了。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円30銭から157円51銭まで下落し、157円70銭で引けた。米1月新築住宅販売件数の大幅減少を嫌気したドル売りやイスラエル首相が想定されているより速やかな攻撃終了の可能性を示唆したため原油価格が高値から反落したことに連れたドル売りに拍車がかかった。また、リスク回避の円買いも一時優勢となった。ユーロ・ドルは1.1463ドルから1.1616ドルまで上昇し、1.1588ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定も、イラン戦争による短期的なインフレの上昇を想定、早くて4月利上げ観測も浮上し、ユーロ買いに拍車がかかった。

19日のNY原油先物5月限はもみ合い。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.09ドル（＋0.09％）の95.55ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1453 116.5 8.7

2

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2380 169.5 7.6

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4867 162 3.4

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.49 2204 40 1.8

5

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4737 59 1.2

6

「ADR下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2653 -128 -4.6

0

1605 (IPXHY) 国際石油開発 29.07 4590 -110 -2.3

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.19 1767 -41.5 -2.2

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 900 -19.2 -2.0

9

■そのたADR（19日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2380 169.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.36 -0.01 5022 -1

5

8035 (TOELY) 住友商事 35.92 -0.80 5672 -2

8

6758 (SONY.N) TDK 13.42 0.04 2119 -8.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.80 0.21 2653 -1

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 -0.07 900 -19.

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.41 0.62 4802 -4

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.29 -0.01 3566

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.11 4867 16

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.97 -0.61 6307 -6

6

8001 (ITOCY) 丸紅 345.58 -12.15 5457 -3

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.76 0.02 6127 -2

3

8031 (MITSY) 東京エレク 124.31 3.11 39260 -7

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6316 -1

6

4568 (DSNKY) 第一三共 18.31 -0.09 2891 -1

2

9433 (KDDIY) 関西電力 8.14 -0.17 2571 -1

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.73 -0.36 1005 -101

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 34.30 -0.30 1805 -

9

7267 (HMC.N) スズキ 48.33 -0.15 1908 -1

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.37 -0.02 5802 -4

5

6902 (DNZOY) ファナック 18.64 -0.08 5887 -4

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.14 -0.46 8571 -7

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.20 -0.35 2716 -

8

8411 (MFG.N) オリックス 30.03 -0.14 4742

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.19 0.15 19249 -12

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.11 0.08 5720 -4

8

7741 (HOCPY) キヤノン 27.10 0.16 4279 -2

6

6503 (MIELY) 三菱電機 68.91 0.30 5441 -4

2

6981 (MRAAY) 日東電工 19.97 -0.37 3153 -3

4

7751 (CAJPY) 任天堂 15.24 0.03 9626 -10

8

6273 (SMCAY) SMC 20.54 -0.20 64869 -

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.37 -0.10 345 -3.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 43.20 0.60 68217 -136

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.01 -0.01 2054 -10.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.88 -1.10 5350 -4

7

6702 (FJTSY) 富士通 21.00 0.24 3316 -2

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.87 17.27 20350 -22

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.24 -0.06 3234 -3

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.19 -0.30 1767 -41.

5

8002 (MARUY) 三井物産 789.00 -24.41 6230 -2

0

6723 (RNECY) ルネサス 7.86 0.11 2482 -23.

5

6954 (FANUY) 京セラ 15.31 -0.21 2418 -

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.65 -0.24 1394 -

6

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.59 -0.40 4673 -

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.88 -0.54 6297 -4

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.28 -0.06 2931 -1

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.49 0.08 2204 4

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.64 0.04 1364 -2

1

4543 (TRUMY) テルモ 12.83 -0.23 2026 -1

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.46 -0.14 1494 1

7

（時価総額上位50位、1ドル157.91円換

算）《AN》