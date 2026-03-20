*07:59JST 19日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続落、原油高警戒もイラン戦争早期終了期待で下げ止まる

■NY株式：米国株式市場は続落、原油高警戒もイラン戦争早期終了期待で下げ止まる

米国株式市場は続落。ダウ平均は203.72ドル安の46021.43ドル、ナスダックは61.73ポイント安の22090.69で取引を終了した。

イランによるカタール石油施設報復攻撃を背景とした原油価格の高騰が嫌気され、寄り付き後、下落。原油高によるインフレ上昇が警戒され相場は終日軟調に推移した。終盤にかけて、イスラエル首相が会見でイランがもはやウラン濃縮が不可能で、攻撃が考えられいるよりも速やかに終了する可能性を示唆すると、原油価格が反落するに連れ下げ幅を縮小し終了。セクター別では、エネルギー、電気通信サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。

高級電気自動車メーカ―のリビアン・オートモーティブ（RIVN）は配車サービスのウーバー・テクノロジーズ（UBER）が無人タクシービジネス拡大で、同社に最大12.5億ドル出資すると発表し、上昇。ウーバー・テクノロジーズ（UBER）は下落した。財務管理用ソフトウエア・メーカーのインテュィット（INTU）は確定申告時期がカタリストとなるとアナリストが投資判断を引き上げたほか、幹部が計画していた自社株売却を撤回したため、買われた。ディスカウント小売のファイブ・ビロウ（FIVE）は新店舗の開店などが手伝い、売り上げ見通し上方修正が好感され、上昇。

フラッシュメモリ製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）は四半期決算の内容が予想を大幅に上回る結果となったが、高収益の持続性に懐疑的見方も浮上し利益確定売りが続いた。住宅建設会社のKBホームズ（KBH）は国内の新築住宅販売件数が落ち込み、売上減速減懸念に、下落。中国のオンライン小売、アリババ（BABA）は第3四半期の収益が予想を下回り、下落。

運送会社のフェデックス（FDX）は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期の見通しを引き上げ、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：ECB、英中銀の年内利上げ観測や原油動向に連れドル反落

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円30銭から157円51銭まで下落し、157円70銭で引けた。米1月新築住宅販売件数の大幅減少を嫌気したドル売りやイスラエル首相が想定されているより速やかな攻撃終了の可能性を示唆したため原油価格が高値から反落したことに連れたドル売りに拍車がかかった。また、リスク回避の円買いも一時優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1463ドルから1.1616ドルまで上昇し、1.1588ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定も、イラン戦争による短期的なインフレの上昇を想定、早くて4月利上げ観測も浮上し、ユーロ買いに拍車がかかった。ユーロ・円は182円76銭から182円06銭まで下落。ポンド・ドルは1.3280ドルから1.3467ドルまで上昇した。英中銀が全会一致で政策金利の据え置きを決定、インフレ抑制へ全委員が行動の用意があるとしたため年内の0.5％の利上げが織り込まれ、ポンド買いが強まった。ドル・スイスは0.7954フランから0.7858フランへ下落した。

■NY原油：時間外取引で値下がり

19日のNY原油先物5月限はもみ合い。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.09ドル（＋0.09％）の95.55ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは92.10－100.48ドル。ペルシャ湾岸のエネルギー施設への攻撃が続いており、米国市場の中盤にかけて100.48ドルまで買われたが、米国がロシア産原油の一部調達を認可することから、利食い売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で92.10ドルまで値下がり。なお、19日のニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.18ドル（－0.19％）の96.14ドルで通常取引を終了。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 47.01ドル +0.18ドル（+0.38％）

モルガン・スタンレー（MS） 158.55ドル -0.38ドル（-0.23％）

ゴールドマン・サックス（GS）809.50ドル +4.02ドル（+0.49％）

インテル（INTC） 46.18ドル +1.15ドル（+2.55％）

アップル（AAPL） 248.96ドル -0.98ドル（-0.39％）

アルファベット（GOOG） 305.73ドル -0.57ドル（-0.18％）

メタ（META） 606.70ドル -8.98ドル（-1.45％）

キャタピラー（CAT） 688.65ドル -4.97ドル（-0.71％）

アルコア（AA） 58.65ドル -5.58ドル（-8.68％）

ウォルマート（WMT） 121.09ドル -0.89ドル（-0.72％）《YY》