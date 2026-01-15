*12:41JST 日本国土開発---2Qは2ケタ増収増益、通期連結業績予想の上方修正を発表

日本国土開発＜1887＞は14日、2026年5月期第2四半期（25年6月-11月）連結決算を発表した。売上高は前年同期比10.2%増の683.23億円、営業利益が同24.0%増の33.85億円、経常利益が同31.1%増の33.96億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同47.1%増の25.08億円となった。

土木事業の売上高は前年同期比4.3%増の191.29億円、利益面では、不採算案件の入れ替えが進み、セグメント利益は1.37億円（前年同期は12.81億円の損失）となった。

建築事業においては、手持ちの大型工事が順調に進捗したことで、売上高は同26.4%増の471.81億円、利益面でも好採算の大型工事が牽引し、セグメント利益は同107.4%増の32.29億円となった。

不動産事業においては、前期のような大型販売用不動産の売却がなく、売上高は同85.9%減の6.68億円、セグメント利益は同97.6%減の0.58億円となった。

エネルギー事業の売上高は同9.3%増の19.74億円、セグメント利益は同4.3%増の9.65億円となった。

2026年5月期通期については、同日、連結業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比7.0%増（前回予想比0.8%増）の1,320.00億円、営業利益が同115.7%増（同42.9%増）の50.00億円、経常利益が同167.3%増（同79.3%増）の52.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同162.7% 増（同75.0%増）の35.00億円としている。《NH》