関連記事
ＳＢＳホールディングス ＳＢＳロジスター、一般貨物自動車運送事業を開業
記事提供元：フィスコ
*10:22JST ＳＢＳホールディングス---ＳＢＳロジスター、一般貨物自動車運送事業を開業
ＳＢＳホールディングス＜2384＞は13日、ＳＢＳ東芝ロジスティクスの子会社であるＳＢＳロジスターが一般貨物自動車運送事業の許可を2025年12月に取得し、2026年1月7日より神奈川県川崎市の南関東支店にて実運行を開始したと発表した。
ＳＢＳ東芝ロジスティクスは2010年以降、運送業務をすべて外部に委託してきたが、物流業界を取り巻く環境の変化に対応するため、自社での輸送体制構築が必要と判断。具体的には、輸送リソースの安定確保、安全輸送技術の探求、法改正への対応、さらにはコスト上昇への対策といった複合的課題への対応を目的としている。
ＳＢＳロジスターは、主にＳＢＳ東芝ロジスティクスの事業拠点における荷役・梱包・物流事務などのオペレーション業務を主力とし、グループ一体となった安全・品質管理や生産性向上活動が根付いている。
今回の事業追加により、既存のオペレーション運営ノウハウやマネジメント手法を活用し、より高品質な総合物流サービスの提供が可能となる。
今後、同社グループは貨物自動車運送事業を全国展開し、輸送サービスの維持と向上、ならびに提供体制の拡充に注力していく方針である。《NH》
スポンサードリンク