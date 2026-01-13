ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約401円分押し上げ

2026年1月13日 12:43

記事提供元：フィスコ

*12:43JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約401円分押し上げ
13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり200銘柄、値下がり24銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1600.71円高の53540.60円（出来高概算14億3117万株）で前場の取引を終えている。

前日12日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は86.13ドル高の49590.20ドル、ナスダックは62.56ポイント高の23733.91で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念に一時売られたものの、パウエルFRB議長の声明や与野党からの支持的見解を背景に下げ渋り、人工知能（AI）関連株の堅調さが買いを支えたとの報道がある。また、食・生活必需品小売や自動車関連セクターが上昇する一方で不動産管理・開発セクターが軟調だったとの指摘がある。これらを受け、指数はプラス圏で引けた。

米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は868.40円高の52808.29円と続伸して取引を開始した。前場は東京市場で高値圏を推移する展開となり、寄り付き直後の上昇基調を背景に幅広い銘柄が買われた。為替市場ではドル・円が円安基調で推移し、輸出関連株を押し上げる格好となった。経常収支が予想を上回る黒字となったとの経済統計も発表され、投資家心理の支えとなったとの見方がある。また、シカゴ日経225先物が高水準で推移していたことも相場の下支えとなった。こうした需給環境を背景に前場は全体として堅調な展開となった。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、レーザーテク＜6920＞、トヨタ＜7203＞、イビデン＜4062＞、豊田通商＜8015＞、KDDI＜9433＞、ファナック＜6954＞、日東電＜6988＞、三菱商＜8058＞、コナミG＜9766＞、ディスコ＜6146＞などの銘柄が上昇。

一方、ニトリHD＜9843＞、任天堂＜7974＞、安川電＜6506＞、セブン＆アイホールディングス＜3382＞、住友ファーマ＜4506＞、HOYA<7741>、ソニーG<6758>、良品計画<7453>、武田<4502>、エーザイ<4523>、リクルートHD<6098>、JAL<9201>、塩野義<4507>、古河電<5801>、フジクラ<5803>などの銘柄が下落。

業種別では、輸送用機器や電気機器、機械、卸売業、銀行業、証券・商品先物取引業など多くのセクターが上昇し、特に輸送用機器や電気機器などの上昇幅が目立った。一方でその他製品、空運業は軟調な動きとなった。これにより前場全般では上昇セクターが優勢となる展開となった。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約401円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、レーザーテック＜6920＞、トヨタ＜7203＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはニトリHD＜9843＞となり1銘柄で日経平均を約6円押し下げた。同2位は任天堂＜7974＞となり、安川電＜6506＞、7＆iHD＜3382＞、住友ファーマ＜4506＞、HOYA<7741>、ソニーG<6758>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　53540.60(+1600.71)

値上がり銘柄数 200(寄与度+1637.22)
値下がり銘柄数 24(寄与度-36.51)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 21755　 1500　401.11
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40900　 2990　299.83
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4478　 215　172.48
＜9983＞　ファーストリテ　　　 64090　 1340　107.50
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5353　 239　 39.94
＜6920＞　レーザーテック　　　 33010　 2630　 35.16
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3577　 189　 31.59
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7141　 427　 28.55
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5823　 281　 28.18
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2750　 70　 28.08
＜6954＞　ファナック　　　　　　6613　 165　 27.58
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3719　 89　 14.87
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　3926　 144　 14.44
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21470　 400　 13.37
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 56990　 1990　 13.30
<8031>　三井物産　　　　　　　4970　 171　 11.43
<6367>　ダイキン工業　　　　 19640　 310　 10.36
<6971>　京セラ　　　　　　　2262.5　 35　 9.36
<8002>　丸紅　　　　　　　　　4879　 276　 9.23
<6762>　TDK　　　　　　　　2159　 17.5　 8.77


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2627　 -77　 -6.43
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　9995　 -170　 -5.68
＜6506＞　安川電機　　　　　　　4879　 -147　 -4.91
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　 2221.5　 -48.5　 -4.86
＜4506＞　住友ファーマ　　　　2792.5　 -117　 -3.91
<7741>　HOYA　　　　　 　24840　 -150　 -2.51
<6758>　ソニーG　　　　　　 　3867　 -9　 -1.50
<7453>　良品計画　　　　　　　2809　 -15.5　 -1.04
<4502>　武田薬品工業　　　　　5054　 -26　 -0.87
<4523>　エーザイ　　　　　　　4743　 -24　 -0.80
<6098>　リクルートHD　　　　 9324　 -8　 -0.80
<9201>　日本航空　　　　　　　2972　 -20　 -0.67
<4507>　塩野義製薬　　　　　2900.5　 -6.5　 -0.65
<5801>　古河電気工業　　　　　9895　 -120　 -0.40
<5803>　フジクラ　　　　　 　17075　 -10　 -0.33
<9005>　東急　　　　　　　　1825.5　 -18.5　 -0.31
<9147>　NXHD　　　　　　　3430　 -24　 -0.24
<7911>　TOPPAN　　　　　4646　 -12　 -0.20
<4902>　コニカミノルタ　　　 697.3　 -3.4　 -0.11
<6753>　シャープ　　　　　　 790.3　 -3.1　 -0.10《CS》

