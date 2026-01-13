*12:43JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約401円分押し上げ

13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり200銘柄、値下がり24銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1600.71円高の53540.60円（出来高概算14億3117万株）で前場の取引を終えている。

前日12日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は86.13ドル高の49590.20ドル、ナスダックは62.56ポイント高の23733.91で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念に一時売られたものの、パウエルFRB議長の声明や与野党からの支持的見解を背景に下げ渋り、人工知能（AI）関連株の堅調さが買いを支えたとの報道がある。また、食・生活必需品小売や自動車関連セクターが上昇する一方で不動産管理・開発セクターが軟調だったとの指摘がある。これらを受け、指数はプラス圏で引けた。

米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は868.40円高の52808.29円と続伸して取引を開始した。前場は東京市場で高値圏を推移する展開となり、寄り付き直後の上昇基調を背景に幅広い銘柄が買われた。為替市場ではドル・円が円安基調で推移し、輸出関連株を押し上げる格好となった。経常収支が予想を上回る黒字となったとの経済統計も発表され、投資家心理の支えとなったとの見方がある。また、シカゴ日経225先物が高水準で推移していたことも相場の下支えとなった。こうした需給環境を背景に前場は全体として堅調な展開となった。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、レーザーテク＜6920＞、トヨタ＜7203＞、イビデン＜4062＞、豊田通商＜8015＞、KDDI＜9433＞、ファナック＜6954＞、日東電＜6988＞、三菱商＜8058＞、コナミG＜9766＞、ディスコ＜6146＞などの銘柄が上昇。

一方、ニトリHD＜9843＞、任天堂＜7974＞、安川電＜6506＞、セブン＆アイホールディングス＜3382＞、住友ファーマ＜4506＞、HOYA<7741>、ソニーG<6758>、良品計画<7453>、武田<4502>、エーザイ<4523>、リクルートHD<6098>、JAL<9201>、塩野義<4507>、古河電<5801>、フジクラ<5803>などの銘柄が下落。

業種別では、輸送用機器や電気機器、機械、卸売業、銀行業、証券・商品先物取引業など多くのセクターが上昇し、特に輸送用機器や電気機器などの上昇幅が目立った。一方でその他製品、空運業は軟調な動きとなった。これにより前場全般では上昇セクターが優勢となる展開となった。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約401円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、レーザーテック＜6920＞、トヨタ＜7203＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはニトリHD＜9843＞となり1銘柄で日経平均を約6円押し下げた。同2位は任天堂＜7974＞となり、安川電＜6506＞、7＆iHD＜3382＞、住友ファーマ＜4506＞、HOYA<7741>、ソニーG<6758>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 53540.60(+1600.71)

値上がり銘柄数 200(寄与度+1637.22)

値下がり銘柄数 24(寄与度-36.51)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 21755 1500 401.11

＜8035＞ 東エレク 40900 2990 299.83

＜9984＞ ソフトバンクG 4478 215 172.48

＜9983＞ ファーストリテ 64090 1340 107.50

＜4063＞ 信越化 5353 239 39.94

＜6920＞ レーザーテック 33010 2630 35.16

＜7203＞ トヨタ自動車 3577 189 31.59

＜4062＞ イビデン 7141 427 28.55

＜8015＞ 豊田通商 5823 281 28.18

＜9433＞ KDDI 2750 70 28.08

＜6954＞ ファナック 6613 165 27.58

＜6988＞ 日東電工 3719 89 14.87

＜8058＞ 三菱商事 3926 144 14.44

＜9766＞ コナミG 21470 400 13.37

＜6146＞ ディスコ 56990 1990 13.30

<8031> 三井物産 4970 171 11.43

<6367> ダイキン工業 19640 310 10.36

<6971> 京セラ 2262.5 35 9.36

<8002> 丸紅 4879 276 9.23

<6762> TDK 2159 17.5 8.77



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9843＞ ニトリHD 2627 -77 -6.43

＜7974＞ 任天堂 9995 -170 -5.68

＜6506＞ 安川電機 4879 -147 -4.91

＜3382＞ 7＆iHD 2221.5 -48.5 -4.86

＜4506＞ 住友ファーマ 2792.5 -117 -3.91

<7741> HOYA 24840 -150 -2.51

<6758> ソニーG 3867 -9 -1.50

<7453> 良品計画 2809 -15.5 -1.04

<4502> 武田薬品工業 5054 -26 -0.87

<4523> エーザイ 4743 -24 -0.80

<6098> リクルートHD 9324 -8 -0.80

<9201> 日本航空 2972 -20 -0.67

<4507> 塩野義製薬 2900.5 -6.5 -0.65

<5801> 古河電気工業 9895 -120 -0.40

<5803> フジクラ 17075 -10 -0.33

<9005> 東急 1825.5 -18.5 -0.31

<9147> NXHD 3430 -24 -0.24

<7911> TOPPAN 4646 -12 -0.20

<4902> コニカミノルタ 697.3 -3.4 -0.11

<6753> シャープ 790.3 -3.1 -0.10《CS》