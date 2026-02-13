*08:08JST 米国株式市場は大幅続落、AIによる混乱懸念が再燃

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

FEB12

Ｏ 58260（ドル建て）

Ｈ 58260

Ｌ 56580

Ｃ 56775 大証比-665（イブニング比+55）

Vol 4451



FEB12

Ｏ 58155（円建て）

Ｈ 58220

Ｌ 56530

Ｃ 56735 大証比-705（イブニング比+15）

Vol 31066

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル152.72円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ディ

スコ＜6146＞、シスメックス＜6857＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2520 -404.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.52 0.10 5742 -2

8

8035 (TOELY) 住友商事 43.65 0.65 6666 -7

3

6758 (SONY.N) TDK 14.39 -0.78 2198 -4

8

9432 (NTTYY) KDDI 17.24 0.46 2633 -28.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.16 0.00 965 -0.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 36.00 -1.73 5498 -7

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.64 -0.21 4777 -4

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.44 4707

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.47 0.67 5641 -10

0

8001 (ITOCY) 丸紅 40.80 -367.49 623 -567

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.02 -0.05 7651 -21

6

8031 (MITSY) 東京エレク 131.29 -6.84 40101 -119

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 -1.00 6872 6

7

4568 (DSNKY) 第一三共 18.74 -0.63 2862 -4

4

9433 (KDDIY) 関西電力 8.86 0.44 2706 -37.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.45 0.29 1103 -113

0

8766 (TKOMY) 三井不動産 41.80 0.60 2128 -19.

5

7267 (HMC.N) スズキ 61.52 -0.78 2349 -

4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.99 0.14 6106 -3

4

6902 (DNZOY) ファナック 21.45 -1.00 6552 -16

2

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.81 0.24 9105 -9

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.22 0.10 2783 -30.

5

8411 (MFG.N) オリックス 36.60 0.75 5590 -2

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.51 0.20 19105 -29

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.38 0.10 5614

5

7741 (HOCPY) キヤノン 31.85 -0.41 4864 -3

7

6503 (MIELY) 三菱電機 75.14 -1.17 5738 -8

3

6981 (MRAAY) 日東電工 23.09 -0.83 3526 -5

5

7751 (CAJPY) 任天堂 13.79 -0.77 8424 -21

6

6273 (SMCAY) SMC 23.23 0.93 70954 -78

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.48 0.22 418

7

6146 (DSCSY) ディスコ 47.10 -4.10 71931 -89

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.32 0.17 2340 -15.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.53 -0.34 5121 -4

3

6702 (FJTSY) 富士通 25.66 -0.94 3919 -6

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.50 18.90 19930 -5

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.15 -0.09 3711 -4

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.42 -0.84 2202 110.

5

8002 (MARUY) 三井物産 754.38 29.38 5760 -4

7

6723 (RNECY) ルネサス 9.68 -0.18 2957 -5

8

6954 (FANUY) 京セラ 17.32 -0.60 2645 -36.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.98 -0.44 1449 -1

8

8801 (MTSFY) 三菱地所 32.79 0.22 5008 -1

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 50.54 1.64 7718 -8

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.87 -0.06 3015 -4

5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.10 0.22 2505 10

4

6857 (ATEYY) シスメックス 9.42 -0.58 1439 -14

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.34 -0.25 2037 -3

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.06 -0.18 1689 1

5

（時価総額上位50位、1ドル152.72円換

算）

「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.42 2202 110.5 5.2

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.10 2505 104 4.3

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.48 418 7 1.7

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 6872 67 0.9

8

3659 (NEXOY) ネクソン 24.82 3791 35 0.9

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4276 -844 -16.4

8

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2520 -404.5 -13.8

3

6857 (ATEYY) シスメックス 9.42 1439 -145 -9.1

5

「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49451.98 前日比：-669.42

始値：50170.27 高値：50447.01 安値：49420.28

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22597.15 前日比：-469.32

始値：23142.87 高値：23161.60 安値：22548.02

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6832.76 前日比：-108.71

始値：6957.54 高値：6973.22 安値：6824.04

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.737％ 米10年国債 4.1％

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は669.42ドル安の49451.98ドル、ナスダックは4

69.32ポイント安の22597.15で取引を終了した。

経済指標が冴えず根強い利下げ期待に、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）技術に

より企業の競争激化の脅威がソフトウエアセクターのみならず、広範なセクターに

広がり、相場は大幅下落に転じた。終日軟調に推移し、終了。セクター別では食・

生活必需品小売や公益事業が上昇した一方、不動産管理・開発、テクノロジー・ハ

ード・機器が下落した。

ファーストフード・チェーンのマクドナルド（MCD）は第4四半期決算で既存店売上

高が予想を上回り、上昇。運送会社のフェデックス（FDX）は投資判断引き上げで、

上昇。靴メーカーのクロックス（CROX）は第4四半期決算で調整後の1株当たり利益

や通期見通しが予想を上回り、上昇。インフラソフトウエア会社のファストリー（F

SLY）は第4四半期の1株当たり利益が予想の2倍となったほか、強い見通しを好感

し、上昇。ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）は第2四半期決算

で1株当たり利益が予想を上回ったが、第3四半期の見通しでAIが支援した強い売り

上げ予想にもかかわらず、半導体メモリー価格の高騰がひびき利益率見通しが予想

に満たず、下落。

携帯端末のアップル（AAPL）は近く発表が期待されていた「Siri」刷新版導入計画

が難航しているとの報道や連邦取引委員会（FTC）が同社のニュースプラットフォー

ムが組織的に左派系ニュースメディアを優遇し、保守系情報源からのコンテンツを

抑制しているとの疑惑について、連邦取引委員会法に違反している可能性を警告し

たため、下落。商業不動産のCBREグループ（CBRE）は第4四半期決算で、調整後の1

株当たり利益が予想を上回ったが、電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）やXAIの最

高経営責任者（CEO）のマスク氏がAIによる潜在的なオフィススペースの需要鈍化を

警告したため警戒感に、下落。暗号資産の取引プラットフォームを提供するコイン

ベース・グローバル（COIN）は同相場の下落やアナリストが同社の投資判断を2段階

引き下げ、下落。

半導体関連のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に四半期決算を発

表。内容が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》