*11:23JST ホリイフードサービス---インバウンド向け2店舗がGoogle目的検索ワードランキングTOP3入り

ホリイフードサービス＜3077＞は8日、同社が展開するインバウンド向け飲食店舗2店舗が、Google目的検索ワードにおいて主要キーワードで相次いでランキング上位（TOP3）に入ったと発表した。いずれの店舗も訪日外国人の来店動機となる検索ワードで高順位を獲得しており、「偶然の集客」ではなく、訪日前・訪日中の検索行動の中で「選ばれている店舗」であることがデータとして裏付けられた。

新宿の「KOBE Beef Emperor Steak 新宿歌舞伎町店」は「kobe beef」などの主要検索ワードで上位に表示され、訪日客の意思決定段階に直接リーチしている。また、大阪の「Osaka Buyu-Den Halal Wagyu Ramen Higashi-Umeda」は、ムスリムフレンドリー対応のハラール和牛ラーメン専門店として「ハラール」「和牛」「ラーメン」など複合ニーズの検索ワードで軒並み上位となり、訪日ムスリム観光客にとって「最初に見つかる店」となっている。

同社は、「検索で見つかり、実際に満足され、再び選ばれる」という好循環を生み出しているとしており、今後もインバウンド需要を見据えたブランド開発・店舗展開を強化していく方針である。《NH》