出来高変化率ランキング（10時台）～ハニーズHLD、アウンコンサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月8日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2459＞ アウンコンサル 1533600 18093.54 318.28% 0.0843%
＜9287＞ JIF 23209 274433.2 221.45% 0.0219%
＜4814＞ ネクストウェア 9164200 368963.3 193.86% 0.269%
＜4833＞ Defコンサル 28377000 465159.34 184.24% 0.12%
＜338A＞ Zenmu 348200 490110.3 148.42% 0.0127%
＜4246＞ DNC 639200 144645.28 130.92% 0.0012%
＜7719＞ 東京衡機 3281700 309638.58 125% 0.1131%
＜6882＞ 三社電機 163100 45832.84 124.24% 0.049%
＜1419＞ タマホーム 387500 532821 93.9% -0.0487%
＜7472＞ 鳥羽洋行 3600 6663.1 93.65% -0.0196%
＜218A＞ リベラウェア 4494800 2717345.1 92.57% 0.091%
＜5570＞ ジェノバ 65400 18951.24 84.7% 0.0319%
＜4591＞ リボミック 1325600 45658.5 82.54% 0.0617%
＜4957＞ ヤスハラケミカル 20600 11011.9 78.8% 0%
＜5997＞ 協立AT 10200 3069.06 76.59% -0.0151%
＜6143＞ ソディック 393200 186683.12 73.43% 0.003%
＜6085＞ アーキテクツSJ 49400 7743.18 70.49% 0.1168%
＜5724＞ アサカ理研 1391000 2657047.82 66.01% 0.1104%
＜8045＞ 横丸魚 4800 3167.48 65.28% 0.0504%
＜9110＞ ユナイテド海 63100 210070.4 62.15% 0.0362%
<3692> FFRI 423200 1643418.8 62% 0.1081%
<5256> Fusic 7700 8864.68 60.29% 0.0257%
<2667> イメージワン 1310000 145435.76 60.06% 0.0625%
<6227> AIメカテック 187400 569255.5 55.29% 0.0772%
<6977> 抵抗器 25400 13012.3 51.66% -0.0009%
<2792> ハニーズHLD 127900 118671.56 45.5% -0.0242%
<4425> Kudan 380100 373426.64 41.74% 0.0773%
<197A> タウンズ 514800 179709.46 40.29% 0.0156%
<2569> 上場NSQヘ 85525 201758.468 40.07% 0.0021%
<450A> SSSPヘ有 1180 560.308 40.06% -0.0028%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
