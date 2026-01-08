ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ハニーズHLD、アウンコンサルなどがランクイン

2026年1月8日 10:37

記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ハニーズHLD、アウンコンサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月8日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2459＞ アウンコンサル　　 1533600 　18093.54　 318.28% 0.0843%
＜9287＞ JIF　　　　　　　23209 　274433.2　 221.45% 0.0219%
＜4814＞ ネクストウェア　　　9164200 　368963.3　 193.86% 0.269%
＜4833＞ Defコンサル　　　28377000 　465159.34　 184.24% 0.12%
＜338A＞ Zenmu　　　　　348200 　490110.3　 148.42% 0.0127%
＜4246＞ DNC　　　　　　　639200 　144645.28　 130.92% 0.0012%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　3281700 　309638.58　 125% 0.1131%
＜6882＞ 三社電機　　　　　　163100 　45832.84　 124.24% 0.049%
＜1419＞ タマホーム　　　　　387500 　532821　 93.9% -0.0487%
＜7472＞ 鳥羽洋行　　　　　　3600 　6663.1　 93.65% -0.0196%
＜218A＞ リベラウェア　　　　4494800 　2717345.1　 92.57% 0.091%
＜5570＞ ジェノバ　　　　　　65400 　18951.24　 84.7% 0.0319%
＜4591＞ リボミック　　　　　1325600 　45658.5　 82.54% 0.0617%
＜4957＞ ヤスハラケミカル　　20600 　11011.9　 78.8% 0%
＜5997＞ 協立AT　　　　　　10200 　3069.06　 76.59% -0.0151%
＜6143＞ ソディック　　　　　393200 　186683.12　 73.43% 0.003%
＜6085＞ アーキテクツSJ　　49400 　7743.18　 70.49% 0.1168%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　1391000 　2657047.82　 66.01% 0.1104%
＜8045＞ 横丸魚　　　　　　　4800 　3167.48　 65.28% 0.0504%
＜9110＞ ユナイテド海　　　　63100 　210070.4　 62.15% 0.0362%
<3692> FFRI　　　　　　423200 　1643418.8　 62% 0.1081%
<5256> Fusic　　　　　7700 　8864.68　 60.29% 0.0257%
<2667> イメージワン　　　　1310000 　145435.76　 60.06% 0.0625%
<6227> AIメカテック　　　187400 　569255.5　 55.29% 0.0772%
<6977> 抵抗器　　　　　　　25400 　13012.3　 51.66% -0.0009%
<2792> ハニーズHLD　　　127900 　118671.56　 45.5% -0.0242%
<4425> Kudan　　　　　380100 　373426.64　 41.74% 0.0773%
<197A> タウンズ　　　　　　514800 　179709.46　 40.29% 0.0156%
<2569> 上場NSQヘ　　　　85525 　201758.468　 40.07% 0.0021%
<450A> SSSPヘ有　　　　1180 　560.308　 40.06% -0.0028%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

