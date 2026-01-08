AGS、生成AI定着化支援アドバイザリサービスを開始

■導入・教育・利活用まで4メニューで企業のAI活用を後押し

AGS<3648>(東証スタンダード)は1月7日、企業・団体向け生成AIサービス「AI-Zanmai」の導入オプションとして、「生成AI定着化支援アドバイザリサービス」の提供を開始したと発表した。生成AIは文章や画像生成などで活用が広がる一方、導入時のハードルや社内定着の難しさが課題となっており、同社はこうした課題の解消を狙う。

同サービスは、生成AIの導入から活用、教育までを包括的に支援する内容で、4つのメニューで構成する。具体的には、「AI-Zanmai」の初期設定サポート、生成AI利用に関する社内規程整備、従業員向けのリテラシー向上・操作研修、業務に特化した生成AI構築を支援する伴走型の利活用支援アドバイザリーを用意した。

「AI-Zanmai」は、セキュリティや運用管理機能を強化したクラウド型生成AIサービスで、業務効率化や情報活用を支援する多様な機能をユーザー数無制限で利用できる。同アドバイザリサービスは同サービス契約企業向けに提供し、必要なメニューのみの選択も可能としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

