今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など

2026年1月8日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(11月)　　2.5％
08:30　実質賃金総額(11月)　　-0.8％
08:50　対外・対内証券投資
11:00　東京オフィス空室率(12月)　　2.44％
14:00　消費者態度指数(12月)　　37.5


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(11月)　55.50億豪ドル　43.85億豪ドル
16:00　独・製造業受注(11月)　　1.5％
16:30　スイス・消費者物価指数(12月)　　0％
19:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想　　2.8％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(11月)　　6.4％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月)　　-0.5％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(12月)　　97
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月)　　-14.6
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(前週)
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月)　　-.044％
21:00　ブ・鉱工業生産(11月)　　-0.5％
21:30　米・チャレンジャー人員削減数(12月)　　23.5％
22:30　加・貿易収支(11月)　　1.5億加ドル
22:30　米・新規失業保険申請件数(前週)
22:30　米・労働生産性(7-9月)　3.3％　3.3％
22:30　米・貿易収支(10月)　　-528億ドル
24:00　米・卸売在庫(10月)　　0.5％
25:00　米・NY連銀インフレ期待(12月)　　3.2％
29:00　米・消費者信用残高(11月)　　91.78億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

