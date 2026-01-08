関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏失業率、欧ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(11月) 2.5％
08:30 実質賃金総額(11月) -0.8％
08:50 対外・対内証券投資
11:00 東京オフィス空室率(12月) 2.44％
14:00 消費者態度指数(12月) 37.5
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(11月) 55.50億豪ドル 43.85億豪ドル
16:00 独・製造業受注(11月) 1.5％
16:30 スイス・消費者物価指数(12月) 0％
19:00 欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想 2.8％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(11月) 6.4％
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月) -0.5％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(12月) 97
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(12月) -14.6
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(前週)
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(12月) -.044％
21:00 ブ・鉱工業生産(11月) -0.5％
21:30 米・チャレンジャー人員削減数(12月) 23.5％
22:30 加・貿易収支(11月) 1.5億加ドル
22:30 米・新規失業保険申請件数(前週)
22:30 米・労働生産性(7-9月) 3.3％ 3.3％
22:30 米・貿易収支(10月) -528億ドル
24:00 米・卸売在庫(10月) 0.5％
25:00 米・NY連銀インフレ期待(12月) 3.2％
29:00 米・消費者信用残高(11月) 91.78億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク