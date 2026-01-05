関連記事
東証グロ－ス指数は反発、朝方はやや荒い値動きとなるもその後は堅調
東証グロース市場指数 888.10 +4.32／出来高 2億4467万株／売買代金 1841億円東証グロース市場250指数 677.63 +2.42／出来高 1億4697万株／売買代金 1115億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は328、値下がり銘柄数は248、変わらずは36。
2日の米国市場でダウ平均は319.10ドル高の48382.39ドル、ナスダックは6.36ポイント安の23235.63で取引を終了。新年度入りで人工知能（AI）への期待再燃でハイテクが強く、寄り付き後、まちまち。トランプ政権が昨年末に1日から発動予定であった家具やキッチンキャビネットの関税引き上げを1年延期する計画を発表したことが買い材料となりダウ中心に相場は堅調推移した。その後、ハイテクは金利高を嫌気し下落に転じたが、ダウは終盤にかけ上げ幅を拡大しまちまちで終了。
こうした米国市場の流れもあって、東証グロース市場指数は買いが先行してスタート。ただし、寄り付き直後をきょうの高値に急速に上げ幅を縮小するなど、朝方は荒い値動き。ただ、前場中頃からはややもみ合いながらも堅調推移となった。相対的には、主力市場に関心が向かった1日に。
個別では、23.52％高となったAeroEdge＜7409＞が上昇率トップに。外資系証券のカバレッジ開始が手がかり材料になったもよう。昨年IPOのパワーエックス＜485A＞に引き続き物色がみられた他、新作モバイルゲーム「HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR」の事前登録30万人突破について発表したワンダープラネット＜4199＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、オンコリス＜4588＞、免疫生物研究所＜4570＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、オンデック＜7360＞、フィットクルー＜469A＞、WASHハウス＜6537＞などがランクイン。
一方、9.62％安となったスタメン＜4019＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、GNI＜2160＞、Syns＜290A＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、LOIVE＜352A＞、TMH＜280A＞、ムービン＜421A＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、カバー＜5253＞やTKP＜3479＞、ispace＜9348＞などが上昇した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 2626| 500| 23.52|
2| 485A|パワーエックス | 2651| 500| 23.25|
3| 4199|ワンプラ | 1760| 300| 20.55|
4| 7360|オンデック | 937| 150| 19.06|
5| 3777|環境フレンドリーＨＤ | 59| 9| 18.00|
6| 469A|フィットクルー | 3370| 501| 17.46|
7| 6537|ＷＡＳＨハウス | 419| 62| 17.37|
8| 5125|ファインズ | 1050| 150| 16.67|
9| 4572|カルナバイオ | 402| 46| 12.92|
10| 334A|ＶＰＪ | 1853| 204| 12.37|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4019|スタメン | 742| -79| -9.62|
2| 352A|ＬＯＩＶＥ | 1008| -83| -7.61|
3| 280A|ＴＭＨ | 1398| -114| -7.54|
4| 421A|ムービン | 2824| -226| -7.41|
5| 480A|リブコンサル | 1210| -90| -6.92|
6| 438A|インフキュリオン | 1543| -111| -6.71|
7| 194A|ＷＯＬＶＥＳ | 1735| -122| -6.57|
8| 9556|ＩＮＴＬＯＯＰ | 3690| -235| -5.99|
9| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 585| -37| -5.95|
10| 148A|ハッチ・ワーク | 1989| -122| -5.78|《FA》
