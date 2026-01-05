関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～アドバンクリエ、ANAPなどがランクイン
*09:44JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アドバンクリエ、ANAPなどがランクイン
アドバンクリエ＜8798＞がランクイン（9時32分時点）。大幅続伸。昨年12月26日に、生命保険協会が認定する「認定代理店」への復帰を発表し、大納会まで2日連続でストップ高となっており、今日も買い人気が継続している。同社は24年9月期に債務超過となったことで、認定代理店としての認定の有効性が停止していたが、債務超過解消に伴い復帰した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月5日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2013＞ 米高配当 954140 11652.154 320.91% 0.0061%
＜2624＞ iF225年4 116266 70882.831 253.06% 0.0196%
＜2017＞ iFJPX150 102638 28132.345 219.35% 0.0147%
＜2525＞ NZAM225 3595 29513.196 180.03% 0.0215%
＜1397＞ SMDAM225 1252 53497.244 166.65% 0.0223%
＜1369＞ One225 4679 75498.098 150.52% 0.0229%
＜1591＞ NFJPX400 1455 16857.21 137.22% 0.0149%
＜1320＞ iF225年1 66876 1130811.824 135.62% 0.0236%
＜2513＞ NF外株 56348 52261.934 129.51% 0.0018%
＜2866＞ GX優先証 60284 22983.703 127.33% 0.005%
＜200A＞ NF日経半 654370 498128.651 119.83% 0.0404%
＜1473＞ Oneトピクス 51460 48167.268 118.93% 0.0151%
＜1367＞ iFTPXダ 9903 162665.854 115.21% 0.0328%
＜1689＞ ガスETF 163296 76810.346 109.1% -0.1094%
＜1330＞ 上場225 54657 1018050.638 103.31% 0.0225%
＜7739＞ キヤノン電 268700 369085.5 97.22% 0.0013%
＜3189＞ ANAP 588900 126021.44 89.74% 0.2676%
＜2841＞ iFナス100H 97085 52929.844 85.37% -0.0093%
＜450A＞ SSSPヘ有 1270 809.318 77.9% -0.0062%
<9067> 丸運 61000 53706.78 77% 0%
<8059> 第一実 36900 49146.28 73.01% 0.0049%
＜8798＞ アドバンスク 1285800 162219.62 72.95% 0.0452%
<1346> MXS225 26576 695836.128 62.73% 0.0221%
<6597> HPCシステムス 46500 47353.82 53.74% 0.0657%
<2338> クオンタムS 215800 56865.28 50.94% -0.0586%
<1494> One高配 2128 66663.98 43.1% 0.0032%
<7105> 三菱ロジ 119700 120127.48 40.45% 0.0013%
<1488> iFJリート 197162 266525.468 36.56% 0.0004%
<2568> 上場NSQ 11991 51285.203 35.98% -0.0033%
<8130> サンゲツ 112300 228319.3 35.64% -0.0032%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
スポンサードリンク