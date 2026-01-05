ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～アドバンクリエ、ANAPなどがランクイン

2026年1月5日 09:44

*09:44JST 出来高変化率ランキング（9時台）～アドバンクリエ、ANAPなどがランクイン
アドバンクリエ＜8798＞がランクイン（9時32分時点）。大幅続伸。昨年12月26日に、生命保険協会が認定する「認定代理店」への復帰を発表し、大納会まで2日連続でストップ高となっており、今日も買い人気が継続している。同社は24年9月期に債務超過となったことで、認定代理店としての認定の有効性が停止していたが、債務超過解消に伴い復帰した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月5日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2013＞ 米高配当　　　　　 954140 　11652.154　 320.91% 0.0061%
＜2624＞ iF225年4　　　116266 　70882.831　 253.06% 0.0196%
＜2017＞ iFJPX150　　102638 　28132.345　 219.35% 0.0147%
＜2525＞ NZAM225　　　3595 　29513.196　 180.03% 0.0215%
＜1397＞ SMDAM225　　1252 　53497.244　 166.65% 0.0223%
＜1369＞ One225　　　　4679 　75498.098　 150.52% 0.0229%
＜1591＞ NFJPX400　　1455 　16857.21　 137.22% 0.0149%
＜1320＞ iF225年1　　　66876 　1130811.824　 135.62% 0.0236%
＜2513＞ NF外株　　　　　　56348 　52261.934　 129.51% 0.0018%
＜2866＞ GX優先証　　　　　60284 　22983.703　 127.33% 0.005%
＜200A＞ NF日経半　　　　　654370 　498128.651　 119.83% 0.0404%
＜1473＞ Oneトピクス　　　51460 　48167.268　 118.93% 0.0151%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　9903 　162665.854　 115.21% 0.0328%
＜1689＞ ガスETF　　　　　163296 　76810.346　 109.1% -0.1094%
＜1330＞ 上場225　　　　　54657 　1018050.638　 103.31% 0.0225%
＜7739＞ キヤノン電　　　　　268700 　369085.5　 97.22% 0.0013%
＜3189＞ ANAP　　　　　　588900 　126021.44　 89.74% 0.2676%
＜2841＞ iFナス100H　　97085 　52929.844　 85.37% -0.0093%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　1270 　809.318　 77.9% -0.0062%
<9067> 丸運　　　　　　　　61000 　53706.78　 77% 0%
<8059> 第一実　　　　　　　36900 　49146.28　 73.01% 0.0049%
＜8798＞ アドバンスク　　　　1285800 　162219.62　 72.95% 0.0452%
<1346> MXS225　　　　26576 　695836.128　 62.73% 0.0221%
<6597> HPCシステムス　　46500 　47353.82　 53.74% 0.0657%
<2338> クオンタムS　　　　215800 　56865.28　 50.94% -0.0586%
<1494> One高配　　　　　2128 　66663.98　 43.1% 0.0032%
<7105> 三菱ロジ　　　　　　119700 　120127.48　 40.45% 0.0013%
<1488> iFJリート　　　　197162 　266525.468　 36.56% 0.0004%
<2568> 上場NSQ　　　　　11991 　51285.203　 35.98% -0.0033%
<8130> サンゲツ　　　　　　112300 　228319.3　 35.64% -0.0032%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

