エイトレッド、X-point　Cloud好調で収益拡大基調続く

エイトレッド<3969>(東証スタンダード)はワークフローシステムのリーディングカンパニーとして、小規模企業向けクラウド型X-point Cloudと大手・中堅企業向けパッケージ型AgileWorksを主力としている。26年3月期は2桁営業・経常増益で9期連続増配予想としている。クラウドサービスが拡大基調であり、減価償却費が減少することも寄与する見込みだ。期末に向けてストック収益が積み上がる収益構造であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は25年11月の直近安値圏から下値を切り上げて戻り歩調の形だ。出直りを期待したい。

■ワークフローシステムの開発・販売

ソフトクリエイトホールディングス<3371>の連結子会社で、ワークフローシステム(ソフトウェア)の開発・販売およびクラウドサービスを展開している。

ワークフローシステムとは、企業における稟議書、経費精算申請書、各種届け出書など、稟議・申請から承認・決裁に至る事務工程(ワークフロー)を電子化(システム化)するソフトウェア製品である。ワークフローシステムを導入することにより、業務プロセスの効率化(作業工数削減や時間短縮)、ペーパーレス化によるコスト削減(用紙・印刷・郵送・保管に係るコストの削減)、内部統制の強化(意思決定プロセスや承認日時のデータ化・可視化)などのメリットが得られる。

主力製品は、中堅・中小企業(従業員1000名以下)向けクラウド型X-point Cloud、中堅・大手企業(従業員数1000名～数万名)向けパッケージ型AgileWorksである。収益はクラウド型が月額課金のクラウド利用料、パッケージ型が初期費用としてのライセンス料および年間サポートサービス料となる。

24年3月にはAgileWorksクラウド版の販売を開始した。AgileWorksパッケージ版は従業員数1000名～数万名といった大規模組織向けのワークフローシステムだが、AgileWorksクラウド版は従業員数500名程度の企業でも手軽に利用できるため、より幅広い企業規模のユーザーに提供することが可能になる。

25年8月にはX-point Cloudが、リコーのクラウド型業務改善プラットフォームRICOH kintone plusのオフィシャルパートナーに認定された。25年9月にはX-point Cloudが、日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認証する令和5年改正法令基準の「スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得した。

なおクラウド型X-point Cloudへの移行により、以前の主力製品であった小・中規模企業向けのパッケージ型X-pointは22年3月に新規ライセンス販売を終了した。さらに25年3月には通常サポート終了、27年3月には延長サポート・追加ライセンス販売終了予定である。これに伴い、AgileWorksへのアップセルやX-point Cloudへの移行、AgileWorksクラウド版による未開拓領域への展開、X-point Cloudの価格体系変更による単価向上を推進している。

■クラウドサービスが主力でストック型収益構造

同社はクラウドサービスが主力でストック型収益構造となっている。25年3月期の製品別売上高は、Cloudがユーザー数増加やパッケージ型X-pointからの移行により26.7%増の13億60百万円、AgileWorksがユーザー数増加や新バージョンアップへのアップセルにより2.3%増の11億62百万円、パッケージ型X-pointがクラウドへの移行に伴う新規ライセンス販売終了(22年3月)により16.6%減の2億42百万円だった。全社ベースのクラウド比率は6.3ポイント上昇して49.2%となった。

利用企業数は増加基調であり、利用ユーザーアカウント総数(24年3月時点)は211万4465ユーザーとなった。また25年6月にはワークフローシステムのシリーズ累計導入社数が5000社を突破した。

なお直近の導入事例として、学校法人順天堂(順天堂大学)がAgileWorks導入により6万件/年の申請業務をデジタル化し、大学・大学院・附属病院において大幅な業務効率化を実現したと紹介している。

■社内文書電子化のリーディングカンパニー

同社は社内文書(申請書・稟議書)電子化のリーディングカンパニーである。複数の市場調査レポートでワークフロー市場における出荷金額・売上金額実績シェア1位を獲得している。

デロイト トーマツ ミック経済研究所の「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望2024年度版」では、X-point CloudがSaaS・ASP型ワークフロー市場シェア(出荷金額)で11年度から13年連続シェアNO.1(23年度実績の金額シェア24.2%)となった。さらにユーザー規模別ではSMB(100人未満)向けワークフロー市場シェアにおいても13年連続NO.1(同44.2%)となった。同社は特に小・中規模企業向けを強みとしている。

テクノ・システム・リサーチの「2023年SaaSワークフロー市場データ」においては、X-point Cloudが、従業員数別メーカーシェア100人未満カテゴリー(シェア26.9%)および100人以上1000人未満カテゴリー(シェア34.1%)でシェアNO.1を獲得した。また売上高別メーカーシェア100億円未満カテゴリー(シェア35.9%)および100億円以上1000億円未満カテゴリー(シェア30.3%)でシェアNO.1を獲得した。

富士キメラ総研の「ソフトウェアビジネス新市場2023年版」においては、X-point CloudがSaaSワークフロー市場占有率推移(金額)で、7年連続(16年度～22年度)でシェア第1位を獲得した。

25年7月にはITreview主催の「Customer Voice Leaders 2025」の「インテントデータ活用部門」を受賞した。

25年9月にはX-point Cloudが、PRONI(株)主催のアワード「PRO of the DX Award 2025(上期)」ワークフローシステム部門において最優秀賞を受賞した。

25年10月にはアイティクラウド主催の「ITreview Grid Award 2025 FALL」において、AgileWorksおよびX-point Cloudがワークフロー部門最高位の「LEADER」を15期連続で受賞した。

■ワークフローシステム「デジタル申請・稟議書」市場は拡大基調

今後は中堅・中小企業においても、業務効率化を実現するワークフローシステム「デジタル申請・稟議書」の導入が加速し、市場は拡大基調が予想される。こうした事業環境に対応し、X-point CloudとAgileWorksを主力として、カバレッジ拡張や他社サービスとの連携を強化しながら売上拡大を推進する方針だ。事業戦略の基本は、日本型業務プロセスに適した製品によって他社製品との差別化を図る、導入企業ごとの個別カスタマイズを行わずに開発コストを抑制する、開発に特化して販売パートナー企業(販売代理店)を活用するとしている。販売パートナーは大手SIerなどで構成され、全国に営業網を構築している。

■26年3月期2桁営業・経常増益予想、クラウドサービスが拡大基調

26年3月期の業績(非連結)予想は売上高が前期比12.8%増の31億20百万円、営業利益が10.6%増の11億70百万円、経常利益が10.3%増の11億70百万円、当期純利益が7.6%増の7億84百万円としている。

第2四半期累計(中間期)の業績(非連結)は、売上高が前年同期比2.1%増の14億05百万円、営業利益が8.8%減の4億82百万円、経常利益が8.0%減の4億87百万円、中間純利益が8.9%減の3億22百万円だった。

クラウドサービスの拡大が牽引して増収だが、AgileWorks(パッケージ型)の減収影響などにより減益だった。製品別売上高はCloudがユーザー数増加やパッケージ型からの移行により28.2%増の8億15百万円、AgileWorks(パッケージ型)がWindows10サポート終了に伴ってPC入れ替えに需要が流れた影響で19.7%減の4億92百万円、パッケージ型X-pointがクラウドへの移行に伴う新規ライセンス販売終了(22年3月)により23.4%減の97百万円だった。クラウド比率は11.8ポイント上昇して58.0%となった。またストック売上比率は第1四半期が5.6ポイント上昇して90.0%、第2四半期が13.8ポイント上昇して89.9%となった。

営業利益(前年同期比47百万円減益)の変動分析は、Cloud売上増加で1億79百万円増益、パッケージ売上減少で1億50百万円減益、人件費増加で12百万円減益、積極的な製品開発投資に伴う減価償却費増加で28百万円減益、広告宣伝費増加で15百万円減益、その他で21百万円減益だった。

なお全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が6億95百万円で営業利益が2億23百万円、第2四半期は売上高が7億09百万円で営業利益が2億59百万円だった。

通期業績(非連結)予想は据え置いている。売上高に占めるクラウド比率を56%に引き上げることを目指し、パッケージベンダーからSaaSベンダーへの変革を推進する。また顧客単価の向上を図るとともに、解約防止により80%超のストック売上をより強固なものとするため、ユーザーコミュニティによりカスタマーサクセスの強化を推進する。

製品別売上高の計画はCloudが28.6%増の17億49百万円、AgileWorks(パッケージ型)が3.4%増の12億02百万円、新規ライセンス販売終了のパッケージ型X-pointが30.8%減の1億67百万円としている。Cloudは主力のX-point Cloudがパッケージ型からのシフトや新規顧客獲得により拡大基調である。AgileWorksクラウド版については25年4月1日より提供プラン変更(価格体系見直し)を実施した。認知度向上により下期から導入が加速する見込みだ。AgileWorks(パッケージ型)についてはバージョンアップやアップセルを推進し、レガシーシステムからの乗り換え需要を捉えて新規顧客獲得を推進する。パッケージ型X-point(27年3月サポート終了予定)については、クラウドやAgileWorksへの移行を推進する。

営業利益(前期比1億12百万円増益)の変動計画は、Cloud売上増加で3億88百万円増益、パッケージ売上減少で35百万円減益、人件費増加で1億12百万円減益、積極的な製品開発投資に伴う減価償却費増加で64百万円減益、クラウドインフラコスト増加で25百万円減益、その他で40百万円減益としている。

通期予想に対する中間期の進捗率は売上高が45%、営業利益が41%、経常利益が42%、当期純利益が41%とやや低水準の形だが、期末に向けてストック収益が積み上がる収益構造であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株主還元

26年3月期の配当予想は、前期比2円増配の34円(第2四半期末17円、期末17円)としている。9期連続増配予想で予想配当性向は32.5%となる。株主優待制度については年2回、毎年9月末および3月末時点の株主を対象として、保有期間および保有株式数に応じてオリジナルQuoカードを贈呈(詳細は会社HP参照)する。

■株価は戻り歩調

株価は25年11月の直近安値圏から下値を切り上げて戻り歩調の形だ。週足チャートで見ると26週移動平均線回復の動きを強めている。出直りを期待したい。12月30日の終値は1479円、今期予想PER(会社予想のEPS104円71銭で算出)は約14倍、今期予想配当利回り(会社予想の34円で算出)は約2.3%、前期実績PBR(前期実績のBPS676円40銭で算出)は約2.2倍、そして時価総額は約111億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

