*16:50JST ジェイ・エス・ビー---「再発防止策の進捗状況に関するお知らせ」最終報告を発表

ジェイ・エス・ビー＜3480＞は26日、2025年1月14日付「再発防止策の策定に関するお知らせ」において公表したとおり、特別調査委員会の調査結果及び提言を踏まえた再発防止策を策定し、その実行に取り組んできたが、現時点までに、公表した各施策は概ね実行に至っていることから、その進捗状況につき、最終報告として発表した。

具体的な取組内容としては、風土・文化については支配的株主との適正な距離の確保。組織と体制についてはガバナンス機能の一層の向上、取締役会の機能の強化、東証プライム上場企業の取締役としてのコンプライアンス意識の向上、監査機能の増強を実施。また、仕組みについては不適切な内部統制の運用改善、会社法、会計税務上の処理の正常化と再発防止のためのルール化・研修・啓蒙、処分等、簿外資産(金券類・ワイン)の扱いを見直した。

同社は引き続き、再発防止策の継続的な運用等を通じ、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の強化を実行することにより、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼回復に努めていく。《NH》