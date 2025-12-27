*06:49JST NY株式：NYダウは20ドル安、地政学的リスクや金利高を嫌気もAI期待が下支え（26日）

米国株式市場は小幅反落。ダウ平均は20.19ドル安の48710.97ドル、ナスダックは20.21ポイント安の23593.10で取引を終了した。

クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは続落した。ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移し相場を支援したが、プラス圏を維持できず。相場は下落で終了した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

半導体のエヌビディア（MVDA）は人工知能（AI）チップの新興企業、グロックとライセンス契約を締結したとの報道が好感され、上昇。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は傘下の自動運転開発企業、ウェイモ（waymo）がサンフランシスコで洪水警報受け、自動運転タクシーサービスを一時停止したため、売られた。ディスカウント衣料小売りのターゲット（TGT）は英フィナンシャルタイムズ紙が物言う株主、トムズキャピタル・インベストメントマネジメントが同社株を相当額購入したと報じ、事業変革期待に上昇。メディアのワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は同業パラマウント・スカイダンス（PSKY）が全額現金による買収提案を撤回、入札プロセスの対応を巡り同社の取締役会を相手取った訴訟に踏み切る可能性をNYポストが報じ、警戒感に売られた。

金と銀、プラチナは地政学的緊張を材料に最高値を更新した。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》