個別銘柄戦略: クスリのアオキやアルピコHDに注目
昨日25日の米株式市場はクリスマスの祝日で休場。為替は1ドル＝166.70-80円。今日の東京市場では、上期営業利益が6.7％増で記念配当実施・スタンダード市場への市場区分変更と名証メイン市場への新規上場申請・50周年ビジョン・中期経営計画を発表したクスリのアオキ＜3549＞、発行済株式数の6.48％上限の自社株買いを発表した藤コンポ＜5121＞、発行済株式数の3.03％上限の自社株買いを発表したヒロセ電＜6806＞、発行済株式数の1.40％上限の自社株買い・消却を発表したほくほく＜8377＞、日立製作所「デジタルシステム＆サービスセクター」と業務提携したと発表したCIJ＜4826＞、サンリオ＜8136＞と戦略的パートナーシップに向け基本合意すると発表し26年3月期純利益予想を上方修正したエイベックス＜7860＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が66.1％増となったミタチ＜3321＞、1株を3株に分割すると発表したfonfun＜2323＞、1対3の株式分割と株主優待制度の拡充を発表したサクサ＜6675＞、株主優待制度を導入すると発表したアルピコHD＜297A＞、株主優待制度を拡充すると発表したブルボン＜2208＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が28.8％減となったナガイレーベ＜7447＞、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が66.0％にとどまった瑞光＜6279＞、営業利益が前期24.9％増だが今期11.2％減予想と発表した象印マホービン＜7965＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
