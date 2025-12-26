ホーム > マーケット > 原油相場 > 記事

NY原油：クリスマスの祝日で休場。

2025年12月26日 07:35

印刷

記事提供元：フィスコ

*07:35JST NY原油：クリスマスの祝日で休場。
NY原油先物市場はクリスマスの祝日で休場。《CS》

関連記事