南海化学、連結子会社清算完了、特別利益計上も連結業績に影響なし

■上場前に決議した清算手続きが12月24日に完了

南海化学<4040>(東証スタンダード)は12月24日、連結子会社である富士アミドケミカルの清算が結了したと発表した。同社は2022年2月14日の取締役会で同子会社の清算を決議し、上場前から手続きを進めてきた。清算結了日は2025年12月24日で、同子会社は債権回収などの残務整理を担っていた。

清算結了に伴い、2026年3月期の個別決算において関係会社清算益13億5600万円を特別利益として計上する見込みである。一方、この特別利益は連結決算では相殺消去されるため、連結業績への影響はないとしている。連結業績に与える影響自体も軽微と説明した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

