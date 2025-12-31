*07:21JST 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは94ドル安 手仕舞い売り続く

■NY株式：NYダウは94ドル安 手仕舞い売り続く

米国株式市場は続落。ダウ平均は94.87ドル安の48367.06ドル、ナスダックは55.27ポイント安の23419.08で取引を終了した。

年末に向けた調整が続き、寄り付き後、まちまち。その後、手仕舞い売りが強まったほか、金利高が嫌気され、さらに、ウクライナ・ロシア和平合意期待の後退に続き、トランプ大統領がイランの核能力の再構築に懸念を表明し、再度攻撃する可能性を警告、地政学的リスクが引き続き重しとなり、相場は終日軟調に推移し、終了した。セクター別ではエネルギーや電気通信サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は人工知能（AI）スタートアップ、マヌス（MANUS）を買収することで合意したと発表し、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）はネタニヤフ首相がトランプ大統領と会談後、イスラエル空軍向けF15戦闘機製造契約を締結し、上昇。マネージドケア・サービスのモリーナ・ヘルス（MOH）は空売り投資家で知られるマイケル・バーリ氏が同社株を巡り強気の見方を示し、上昇。スポーツデータ・技術会社のジーニアス・スポーツ（GENI）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。鶏卵業者のカルメイン・フーズ（CALM）はアナリストが目標株価を引下げ、下落した。

連邦準備制度理事会（FRB）が公表した12月9日、10日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で、インフレ率が想定通り改善すれば追加利下げが正当化されるとの見解を大部分の当局者が示していた。

■NY為替：良好な米経済指標受けてドルは強含み

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円94銭から156円57銭まで上昇し、156円42銭で引けた。米住宅価格指数やシカゴPMIなど、経済指標が軒並み予想を上回る良好な結果を受け長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1768ドルから1.1743ドルまで下落し、1.1745ドルで引けた。ユーロ・円は183円42銭から183円98銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3500ドルから1.3450ドルまで下落。ドル・スイスは0.7894フランから0.7924フランまで上昇した。



■NY原油：伸び悩み、供給超過となる可能性は低い



30日のNY原油先物2月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.13ドル（－0.22％）の57.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.60－58.47ドル。アジア市場の前半で57.60ドルまで売られたが、供給超過となる可能性は低いため、米国市場で58.47ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドルを挟んだ水準で推移した。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 55.28ドル -0.07ドル（-0.12％）

モルガン・スタンレー（MS） 179.08ドル -0.86ドル（-0.47％）

ゴールドマン・サックス（GS）884.42ドル -7.76ドル（-0.86％）

インテル（INTC） 37.30ドル +0.62ドル（+1.69％）

アップル（AAPL） 273.08ドル -0.68ドル（-0.24％）

アルファベット（GOOG） 314.55ドル +0.16ドル（+0.05％）

メタ（META） 665.95ドル +7.26ドル（+1.10％）

キャタピラー（CAT） 577.39ドル -1.22ドル（-0.21％）

アルコア（AA） 54.38ドル +0.61ドル（+1.13％）

ウォルマート（WMT） 111.92ドル -0.61ドル（-0.54％）《YY》